В Магнитогорске женщина-водитель погибла, выпав из авто

В Магнитогорске Челябинской области женщина-водитель выпала из идущей на скорости машины. Она скончалась на месте, рассказали URA.RU в Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«Водитель на изгибе дороге вправо совершила наезд на препятствие слева — бордюрный камень. Вследствие этого произошло самопроизвольное открытие водительской двери и выпадение водителя на трамвайные пути», — рассказали в ведомстве.
В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью. По предварительным данным, во время движения она находилась за рулем без пристегнутого ремня безопасности. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
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