25 апреля 2025

В Магнитогорске женщина-водитель погибла, выпав из авто

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП случилось после наезда на бордюр
ДТП случилось после наезда на бордюр Фото:

В Магнитогорске Челябинской области женщина-водитель выпала из идущей на скорости машины. Она скончалась на месте, рассказали URA.RU в Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«Водитель на изгибе дороге вправо совершила наезд на препятствие слева  — бордюрный камень. Вследствие этого произошло самопроизвольное открытие водительской двери и выпадение водителя на трамвайные пути», — рассказали в ведомстве.

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью. По предварительным данным, во время движения она находилась за рулем без пристегнутого ремня безопасности. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.

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В Магнитогорске Челябинской области женщина-водитель выпала из идущей на скорости машины. Она скончалась на месте, рассказали URA.RU в Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «Водитель  на изгибе дороге вправо совершила наезд на препятствие слева  — бордюрный камень. Вследствие этого произошло самопроизвольное открытие водительской двери и выпадение водителя на трамвайные пути», — рассказали в ведомстве. В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-водитель погибла на месте от травм, несовместимых с жизнью. По предварительным данным, во время движения она находилась за рулем без пристегнутого ремня безопасности. На месте аварии работают сотрудники следственно-оперативной группы, которые устанавливают все обстоятельства случившегося.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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