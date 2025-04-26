Хинштейн: разрушенный ВСУ монастырь в Горнале восстановят

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Хинштейн заявил, что украинские формирования продолжают наносить удары по монастырю в Горнале
Хинштейн заявил, что украинские формирования продолжают наносить удары по монастырю в Горнале Фото:
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ВС России полностью выдавили ВСУ из Курской области

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от действий ВСУ, обязательно восстановят. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. 

«Горналь находится непосредственно на границе. Конечно, мы будем его восстанавливать», — сказал Хинштейн на пресс-конференции, уточнив, что работы начнутся после стабилизации обстановки в приграничном районе. Он также подчеркнул, что власти сделают все, чтобы восстановить не только Горнальский монастырь, но и другие поврежденные объекты культурного наследия в регионе.

Несмотря на освобождение монастыря российскими войсками 22 апреля 2025 года, ВСУ продолжают наносить удары по его территории, сообщил Хинштейн. «Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары», — отметил он, указав на продолжающиеся атаки украинских формирований.

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Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от действий ВСУ, обязательно восстановят. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.  «Горналь находится непосредственно на границе. Конечно, мы будем его восстанавливать», — сказал Хинштейн на пресс-конференции, уточнив, что работы начнутся после стабилизации обстановки в приграничном районе. Он также подчеркнул, что власти сделают все, чтобы восстановить не только Горнальский монастырь, но и другие поврежденные объекты культурного наследия в регионе. Несмотря на освобождение монастыря российскими войсками 22 апреля 2025 года, ВСУ продолжают наносить удары по его территории, сообщил Хинштейн. «Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары», — отметил он, указав на продолжающиеся атаки украинских формирований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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