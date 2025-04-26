Хинштейн: разрушенный ВСУ монастырь в Горнале восстановят

Горнальский Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь, пострадавший от действий ВСУ, обязательно восстановят. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
«Горналь находится непосредственно на границе. Конечно, мы будем его восстанавливать», — сказал Хинштейн на пресс-конференции, уточнив, что работы начнутся после стабилизации обстановки в приграничном районе. Он также подчеркнул, что власти сделают все, чтобы восстановить не только Горнальский монастырь, но и другие поврежденные объекты культурного наследия в регионе.
Несмотря на освобождение монастыря российскими войсками 22 апреля 2025 года, ВСУ продолжают наносить удары по его территории, сообщил Хинштейн. «Несмотря на то, что Горналь освобожден, противник продолжает наносить удары», — отметил он, указав на продолжающиеся атаки украинских формирований.
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