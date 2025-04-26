ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

Задержан украинский агент, заминировавший машину, в которой погиб Москалик
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Подозреваемый в убийстве Москалика (на фото) доставлен в СК РФ
Подозреваемый в убийстве Москалика (на фото) доставлен в СК РФ Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Сотрудники ФСБ задержали Игната Кузина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и установке взрывного устройства в автомобиле, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине», — передает РИА Новости сообщение службы. Там уточняется, что подозреваемый совершил закладку взрывного устройства в автомобиль Volkswagen Golf, в результате взрыва погиб Москалик.

Следствие сообщает, что Кузин приобрел автомобиль и оснастил его самодельным взрывным устройством, детали для которого взял из тайника, созданного украинскими спецслужбами. При выходе Москалика из подъезда устройство было дистанционно активировано с территории Украины. Задержанного доставили в Следственный комитет России.

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Сотрудники ФСБ задержали Игната Кузина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и установке взрывного устройства в автомобиле, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ. «Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине», — передает РИА Новости сообщение службы. Там уточняется, что подозреваемый совершил закладку взрывного устройства в автомобиль Volkswagen Golf, в результате взрыва погиб Москалик. Следствие сообщает, что Кузин приобрел автомобиль и оснастил его самодельным взрывным устройством, детали для которого взял из тайника, созданного украинскими спецслужбами. При выходе Москалика из подъезда устройство было дистанционно активировано с территории Украины. Задержанного доставили в Следственный комитет России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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