ФСБ задержала подозреваемого в убийстве генерала Москалика

Сотрудники ФСБ задержали Игната Кузина, подозреваемого в сотрудничестве с украинскими спецслужбами и установке взрывного устройства в автомобиле, в котором погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик. Об этом сообщает ЦОС ФСБ РФ.
«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате неотложных мероприятий задержан агент украинских спецслужб Кузин Игнат, 1983 года рождения, имеющий вид на жительство в Украине», — передает РИА Новости сообщение службы. Там уточняется, что подозреваемый совершил закладку взрывного устройства в автомобиль Volkswagen Golf, в результате взрыва погиб Москалик.
Следствие сообщает, что Кузин приобрел автомобиль и оснастил его самодельным взрывным устройством, детали для которого взял из тайника, созданного украинскими спецслужбами. При выходе Москалика из подъезда устройство было дистанционно активировано с территории Украины. Задержанного доставили в Следственный комитет России.
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