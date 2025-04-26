Три российских моряка ранены в результате авиаударов по порту Рас-Иса в Йемене

Три российских моряка получили ранения в результате авиаударов, нанесенных США по порту Рас-Иса на западе Йемена. Они находились на борту нефтяного танкера. Об этом сообщил министр иностранных дел и экспатриантов правительства хуситов, созданного движением «Ансар Алла», Джамаль Амир.
Он отметил, что целью налетов было судно в порту Рас-Иса. Удар был совершен, чтобы помешать ему выгрузить партию нефти.
«Трое российских моряков получили ранения различной степени тяжести», — написал Амир на своей странице в соцсети Х. Сотрудники береговой охраны Йемена доставили моряков в больницу. Пострадавшие — Роман Кашпор, Игорь Казаченко и Артем Ванин.
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