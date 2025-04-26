ФСБ: подозреваемый в убийстве генерала Москалика был завербован в 2023 году

Задержанный был завербован спецслужбами Украины
Игнат Кузин, подозреваемый в убийстве генерал-лейтенант Ярослава Москалика в подмосковной Балашихе, был завербован спецслужбами Украины в 2023 году. Об этом сообщили в ФСБ.
«Задержанный ... был завербован в апреле 2023 года», — говорится на видео допроса подозреваемого, предоставленном ФСБ. В российской спецслужбе также отметили, что подрыв машины, в результате которого погиб Москалик, осуществил украинский куратор.
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