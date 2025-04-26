Появилось видео допроса Игната Кузина, подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика. На записи задержанный признает свою сопричастность к преступлению. Соответствующее кадры опубликовала ФСБ.
«Я Кузин Игнат Витальевич, 1983 года рождения был завербован украинскими спецслужбами, куратором Вадимом <...> в 2023 году в апреле. В сентябре по его указаниям я уехал в Москву», — рассказал Кузин в ходе допроса.
Подозреваемый заявил, что в феврале 2025 года приобрел автомобиль марки Volkswagen. В конце того же месяца, следуя координатам, предоставленным украинским куратором, он обнаружил тайник, из которого забрал видеокамеру и взрывное устройство. Затем он установил его на заднюю дверь автомобиля. По словам Кузина, подрыв автомобиля был осуществлен дистанционно куратором по имени Вадим. Самодельное взрывное устройство, использованное при атаке, содержало тротиловые шашки, а также болты и гвозди.
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