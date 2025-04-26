Что приготовить на мангале кроме шашлыка: топ-10 рецептов для пикника

Готовить на мангале можно не только шашлык. Отдых на природе легко разнообразить блюдами из овощей, рыбы и даже фруктов. URA.RU собрало топ рецептов, которые можно приготовить на даче без мяса. Особенность этих блюд в их простоте и оригинальности.
Домашние рецепты
Креветки на мангале
Креветки на мангале — изысканное блюдо, которое легко приготовить самостоятельно. В этом рецепте лучше использовать королевские креветки. Оптимальным вариантом считается приобретение охлажденных морепродуктов.
Ингредиенты:
- креветки — 1 кг,
- лимоны — 1 шт.,
- чеснок — 2–3 зубчика,
- соль, черный перец, тмин — по вкусу,
- свежий ананас — 300 г,
- зеленый лук — 3–4 пера.
Приготовление: деревянные шпажки рекомендуется предварительно замочить в воде на протяжении 2–3 часов. Лимонный сок необходимо полностью выжать, затем добавить к нему чеснок, пропущенный через пресс, а также соль и выбранные специи. Полученным маринадом заливают креветки и оставляют их мариноваться на 30 минут. После этого креветки поочередно нанизывают на шпажки, чередуя с кусочками свежего ананаса. Для удобства приготовления рекомендуется использовать решетку для барбекю.
Креветки следует обжарить с каждой стороны до появления золотистой корочки. Весь процесс занимает примерно 2–3 минуты.
Шампиньоны на гриле
Больше всего для мангала подходят шампиньоны. Выбирайте самые крупные и свежие грибы, без потемнений и следов гниения.
Ингредиенты:
- шампиньоны — 1 кг,
- оливковое масло — 50 мл,
- соевый соус — 5 ст. л.,
- уксус 6 % — 1 ч. л.,
- майонез — 2 ст. л.,
- острая горчица — 1 ч. л.,
- соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление: грибы промывают под проточной водой, тщательно высушивают, после чего с поверхности шляпок аккуратно удаляют кожицу. Для приготовления маринада смешиваются оливковое масло, соевый соус, уксус, майонез и горчица. Смесь тщательно взбивают венчиком до получения однородной массы, затем добавляют соль и перец по вкусу.
Грибы заливают приготовленным маринадом и помещают в холодильник на 2–3 часа для насыщения вкусом. Замаринованные грибы можно нанизать на шампуры и обжарить над раскаленными углями. На приготовление потребуется около 7–10 минут. В случае запекания на решетке время приготовления увеличивается до 15–20 минут.
Закуска из сыра на мангале
Сыр на гриле — отличная альтернатива шашлыку. Лучше выбирать рассольные сорта сыра, так как твердые сорта быстро плавятся над углями.
Ингредиенты:
- сыр — 200 г,
- растительное масло — 2 ст. л.,
- чеснок — 1–2 зубчика,
- сухие прованские травы, соль, черный перец — по вкусу.
Приготовление: сначала чеснок пропускают через пресс, после чего смешивают с прованскими травами и растительным маслом. В получившуюся смесь добавляют соль и перец по вкусу. Сыр нарезают крупными ломтиками одинаковой толщины, которые затем покрывают подготовленным маринадом и оставляют на 10 минут для пропитки.
После этого сыр выкладывают на решетку предварительно разогретого гриля и обжаривают примерно по минуте с каждой стороны. Готовые ломтики выкладывают на бумажные полотенца, чтобы удалить излишки масла.
Рыбный стейк на мангале
Для этого блюда лучше выбирать красную рыбу. Самой сочной и нежной на углях получается форель, также можно приготовить горбушу.
Ингредиенты:
- стейки семги — 1 кг,
- оливковое масло — 2 ст. л.,
- лайм — 1 шт.,
- соль и черный перец — по вкусу,
- зелень — пучок.
Приготовление: стейки следует тщательно промыть и обсушить при помощи бумажных полотенец. Каждый кусок необходимо слегка приправить солью и черным перцем. После этого стейки с обеих сторон смазываются оливковым маслом и сбрызгиваются соком лайма. Рыбу рекомендуется поместить в холодильник на 30–40 минут для маринования.
Затем из фольги формируются конверты, в которые укладываются подготовленные стейки. Далее их размещают на решетке. Время приготовления составляет 10 минут с одной стороны, после чего стейки переворачиваются и жарятся еще столько же.
Овощи на мангале
Выбирайте только свежие сезонные овощи: кабачки, баклажаны, помидоры, кукуруза в початках, сладкий перец. Плоды должны быть сочными, зрелыми, без повреждений.
Ингредиенты:
- баклажаны — 2 шт.,
- кабачки — 2 шт.,
- красный перец — 2 шт.,
- помидоры черри — 7–8 шт..
- красный лук — 2 головки.
Приготовление: все овощи необходимо тщательно вымыть и обсушить. Баклажаны нарезаются кружочками вместе с кожурой, кабачки — длинными тонкими полосками, а красный лук — крупными кольцами. Помидоры и болгарский перец рекомендуется оставить целыми.
Для приготовления маринада следует соединить оливковое масло, соевый соус и винный уксус. К этой смеси добавляются мелко нарезанная кинза, чеснок, пропущенный через пресс, а также соль и специи по вкусу.
Овощи перемешивают с маринадом, помещают в пакет и убирают в холодильник на 2–3 часа. В течение этого времени содержимое пакета рекомендуется периодически встряхивать, чтобы овощи равномерно пропитались маринадом. После маринования овощи выкладываются на решетку для гриля, чередуя с кольцами лука. Готовить овощи на мангале следует по 10 минут с каждой стороны до появления румяной корочки.
Шаурма на гриле
Необычное блюда для дачи, но очень аппетитное и сытное. В шаурму можно добавлять любые ингредиенты на ваш вкус.
Ингредиенты:
- армянский лаваш,
- куриные бедрышки — 1 кг,
- майонез — 100 г
- томатный соус — 100 г,
- чеснок — 2–3 зубчика,
- красный перец — 2 шт.,
- огурец — 2 шт.,
- помидоры — 2 шт.,
- белокочанная капуста — 150 г,
- петрушка — 5–6 веточек.
Приготовление: чеснок пропускается через пресс, после чего смешивается с майонезом и томатным соусом до однородной массы. Полученной смесью покрывают куриные бедра и оставляют мариноваться в холодильнике. Далее мясо обжаривают на углях с обеих сторон по 7–8 минут, затем остужают и разделяют на мелкие волокна.
Огурцы нарезают тонкой соломкой, помидоры и сладкий перец — ломтиками, а капусту и петрушку шинкуют мелко. Нарезанные овощи соединяют с подготовленным куриным мясом. Для приготовления соуса в блендере взбивают оливковое масло, горчицу, лимонный сок, яичный желток и чеснок до получения эмульсии. Смесь приправляют сахаром, солью и специями, затем еще раз тщательно взбивают.
Готовым соусом равномерно смазывают листы тонкого лаваша, поверх выкладывают начинку и заворачивают лаваш конвертами. Получившиеся изделия обжаривают на решетке мангала до образования золотистой полосатой корочки.
Картошка с салом на углях
Для такого блюда лучше использовать молодой картофель. Выбирайте плоды среднего размера с тонкой кожицей.
Ингредиенты:
- картофель — 1 кг,
- сало — 300 г,
- растительное масло — 100 мл,
- соль, черный перец, розмарин — по вкусу.
Приготовление: клубни картофеля нарезают кружками толщиной 4–5 мм, сало нарезают ломтиками аналогичной толщины. Нарезанный картофель сбрызгивают растительным маслом и посыпают солью и специями; допускается использование готовых приправ для картофеля.
Ингредиенты нанизывают на шампур, чередуя между собой, после чего оборачивают их фольгой, не слишком плотно. Шампур помещают на мангал. Шашлык готовят на углях в течение 15–20 минут, регулярно переворачивая. За несколько минут до готовности фольгу снимают, чтобы картофель подрумянился над углями.
Десерты из бананов и яблок на мангале
На природе можно приготовить даже десерты. Захватите на пикник фрукты, шоколад и мороженое.
Ингредиенты:
- бананы — 4 шт.,
- шоколад молочный — 1 плитка,
- корица — по вкусу,
- мороженое — по желанию.
Приготовление: тщательно вымойте бананы и тщательно обсушите их с помощью бумажных полотенец. Затем, не снимая кожуры, осторожно разрежьте каждый банан вдоль, не разламывая его полностью. В образовавшийся разрез вертикально вставьте кусочки шоколада. После этого посыпьте бананы корицей и выложите их на решетку в область с непрямым жаром. Готовьте фрукты на гриле от 5 до 10 минут, после чего аккуратно переложите их на тарелки и подавайте вместе с мороженым.
Картошка с грибами, в фольге на мангале
Картошка и грибы — отлично блюдо для пикника на природе. Подходит как для детей, так и для взрослых.
Ингредиенты:
- картофель — 4 шт.,
- грибы (шампиньоны) — 4 шт.,
- лук репчатый — 1 шт.,
- чеснок — 3 зубчика,
- зелень свежая — по вкусу,
- перец черный молотый — по вкусу,
- соль — по вкусу,
- лавровый лист — по вкусу.
Приготовление: картофель необходимо очистить и нарезать полукружьями. Грибы следует нарезать пластинками, а лук — полукольцами. Чеснок измельчить. Два листа фольги уложить друг на друга и разместить на решетке. Подготовить еще один лист фольги для последующего накрытия картофеля.
На подготовленную фольгу выложить картофель, приправить его солью, перцем и добавить лавровый лист. Следующим слоем разместить лук, затем — грибы. Ингредиенты снова посолить, поперчить и посыпать чесноком.
Сверху накрыть двойным слоем фольги и тщательно защипнуть края по периметру, аналогично защипыванию теста для пирога. Готовить картофель на углях, обжаривая с каждой стороны примерно по 10 минут.
Баклажан, запеченный с беконом на мангале
Баклажан — самый популярный овощ для приготовления блюд на мангале. С беконом это блюда становится сочным.
Ингредиенты:
- баклажаны — 3 шт.,
- бекон — 100 г,
- масло растительное — 70 мл,
- соль — 1,5 ст. л.,
- вода — 2,5 л,
- паприка — 1 ч. л.,
- чеснок — 2 зубчика,
- специи — по вкусу.
Приготовление: баклажаны тщательно вымойте и сделайте в них поперечные надрезы шириной около 0,8–0,9 см. В подходящую емкость — миску или небольшую кастрюлю — налейте воду и растворите в ней соль. Поместите баклажаны в соляной раствор и придавите их небольшим грузом, чтобы овощи полностью погрузились в жидкость. Оставьте на один час.
Бекон нарежьте небольшими квадратами. Чеснок очистите, промойте и мелко порубите. В отдельную миску влейте растительное масло, добавьте подготовленный чеснок, соль, специи и паприку, тщательно перемешайте ингредиенты.
Положите нарезанный бекон в полученную маринадную смесь, перемешайте и оставьте для маринования на 20 минут — этого времени достаточно, чтобы бекон пропитался ароматами, пока разгораются угли в мангале.
После того как баклажаны промариновались в соленой воде, извлеките их из раствора, ополосните и аккуратно обсушите бумажным полотенцем. В каждый надрез вложите по кусочку бекона.
Насадите баклажаны на шампуры, протыкая их посередине. Овощи снаружи смажьте остатками маринада от бекона — это предотвратит их пересыхание при запекании. Разместите подготовленные баклажаны на мангале над разогретыми углями и готовьте 15–20 минут, периодически переворачивая шампуры для равномерного прожаривания.
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