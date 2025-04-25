В свердловском городе из окна выпал двухлетний ребенок

Ребенок выпал из окна дома
В Новоуральске (Свердловская область) из окна выпал двухлетний ребенок. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах.
«По предварительным данным, малыш выпал с третьего этажа. Силовики выясняют обстоятельства случившегося», — сказал собеседник агентства.
URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного СКР. В ведомстве от комментариев отказались.
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