25 апреля 2025

В свердловском городе из окна выпал двухлетний ребенок

В Новоуральске из окна третьего этажа выпал двухлетний ребенок
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ребенок выпал из окна дома
Ребенок выпал из окна дома Фото:

В Новоуральске (Свердловская область) из окна выпал двухлетний ребенок. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах.

«По предварительным данным, малыш выпал с третьего этажа. Силовики выясняют обстоятельства случившегося», — сказал собеседник агентства.

URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного СКР. В ведомстве от комментариев отказались.

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В Новоуральске (Свердловская область) из окна выпал двухлетний ребенок. Об этом URA.RU сказал источник в экстренных службах. «По предварительным данным, малыш выпал с третьего этажа. Силовики выясняют обстоятельства случившегося», — сказал собеседник агентства. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу областного СКР. В ведомстве от комментариев отказались.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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