Курган богат талантами: боксер Константин Мишечкин уверенно победил на престижном турнире

Уроженец Кургана Константин Мишечкин одержал яркую победу на международном турнире «Путь в RCC Boxing», уверенно переиграв непобежденного Рамиля Шукумерова из Узбекистана. Об этом сообщают организаторы турнира.
«Константин Мишечкин на классе разобрался с непобежденным Рамилем Шукумеровым на турнире „Путь в RCC Boxing“», — говорится в группе «RCC Boxing Promotions» в социальной сети «ВКонтакте». Отмечается, что Мишечкин с первых раундов контролировал бой, действуя быстрее и техничнее соперника. Он грамотно работал на контратаках, уверенно перебивая Рамиля Шукумерова. Во второй половине поединка Мишечкин продолжил наращивать преимущество и в итоге выиграл единогласным решением судей, говорится в сообщении. «Следовал согласно плану, выискивал ошибки и не давал развивать атаки оппоненту», — рассказал после победы Мишечкин.
Ранее сообщалось, что Константин Мишечкин получил серьезную закалку в любительском боксе, где встречался с сильнейшими соперниками, и теперь успешно реализует себя в профессионалах. Турнир «Путь в RCC Boxing» проводится как международный проект, дающий спортсменам шанс проявить себя и получить профессиональный контракт. Соперником Мишечкина стал 20-летний Рамиль Шукумеров, воспитанник ведущей школы бокса Узбекистана.
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