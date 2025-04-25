В Нефтеюганске (ХМАО) в 11-м микрорайоне 26 апреля загорелась хозпостройка. В результате пожара здание, расположенное рядом с частным жилым домом, повреждено на площади в 90 квадратных метров.
«Сообщение о пожаре хозяйственной постройки в 11-м микрорайоне по улице Магистральная поступило на центральный пункт пожарной связи в 19:19. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В местных пабликах очевидцы разместили кадры с места пожара. На них горящая хозпостройка расположена во дворе рядом с частным жилым домом. К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и 19 спасателей. Информация о посрадавших не уточняется.
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