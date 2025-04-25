25 апреля 2025

В ХМАО сгорела хозпостройка вблизи жилого частого дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о пострадавших не уточняется
Информация о пострадавших не уточняется Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) в 11-м микрорайоне 26 апреля загорелась хозпостройка. В результате пожара здание, расположенное рядом с частным жилым домом, повреждено на площади в 90 квадратных метров.

«Сообщение о пожаре хозяйственной постройки в 11-м микрорайоне по улице Магистральная поступило на центральный пункт пожарной связи в 19:19. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В местных пабликах очевидцы разместили кадры с места пожара. На них горящая хозпостройка расположена во дворе рядом с частным жилым домом. К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и 19 спасателей. Информация о посрадавших не уточняется.

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В Нефтеюганске (ХМАО) в 11-м микрорайоне 26 апреля загорелась хозпостройка. В результате пожара здание, расположенное рядом с частным жилым домом, повреждено на площади в 90 квадратных метров. «Сообщение о пожаре хозяйственной постройки в 11-м микрорайоне по улице Магистральная поступило на центральный пункт пожарной связи в 19:19. Общая площадь возгорания составила 90 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале ведомства. В местных пабликах очевидцы разместили кадры с места пожара. На них горящая хозпостройка расположена во дворе рядом с частным жилым домом. К тушению пожара привлекались четыре единицы техники и 19 спасателей. Информация о посрадавших не уточняется.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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