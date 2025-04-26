В Екатеринбурге водитель открыл стрельбу после дорожного конфликта с девушкой на перекрестке улиц Селькоровской и Окружной. По словам пострадавшей, мужчина сначала сигналил и подрезал ее автомобиль, а затем, после словесной перепалки, достал оружие и выстрелил несколько раз.
«Мы оба открыли окна, началась перепалка. Я ему пыталась объяснить, что я могла быть с детьми и они бы испугались. Он вытащил ствол и начал стрельбу, было очень оглушающе. Я не поняла, что это, видимо, пневматика. Не разбираюсь в оружии, я до сих пор в шоке», — поделилась девушка с E1.ru. По ее словам, водитель стрелял четыре раза, целясь в асфальт и в сторону колес автомобиля, чтобы напугать ее. Машина не пострадала. Девушка успела снять на видео только уезжающую машину обидчика.
В полиции уже проводится проверка. «Заявление зарегистрировано в отделе полиции №12 УМВД России по г. Екатеринбургу. В настоящее время службой участковых уполномоченных территориального ОВД устанавливаются обстоятельства произошедшего, проводится проверка, по результатам будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе УМВД по городу.
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