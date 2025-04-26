В Советском (ХМАО) днем 26 апреля пожар охватил беседку, баню, а затем перекинулся на жилой дом. По данным окружного Управления МЧС, было эвакуировано четыре человека, среди них — двое детей.
«Пожар в Советском. Огонь полностью охватил беседку и баню под единой кровлей площадью 40 квадратных метров. Пламя перекинулось на дом, повредив строение на площади 120 квадратных метров. Эвакуированы четыре человека, включая двоих детей», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Уточняется, что с огнем боролись 16 спасателей и четыре единицы техники. Причины возгорания устанавливаются.
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