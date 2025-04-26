26 апреля 2025

SCMP: Китай захватил спорный остров недалеко от базы Филиппин

© Служба новостей «URA.RU»
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Китай захватил спорный остров недалеко от базы Филиппин
Китай захватил спорный остров недалеко от базы Филиппин Фото:

В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над островом. Об этом сообщают зарубежные СМИ. 

«В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над рифом, на который также претендуют Филиппины», — говорится на сайте газеты South China Morning Post (SCMP). В СМИ опубликована фотография сотрудников охраны с флагом на необитаемом песчаном берегу.

Ранее URA.RU сообщало, что военные силы Китая начали крупные учения в районе Тайваня. В маневрах участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил. Подробности учений не раскрываются. Напряженность между Тайванем и Китаем усилилась после призыва председателя КНР Си Цзиньпина к армии готовиться к войне.

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В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над островом. Об этом сообщают зарубежные СМИ.  «В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над рифом, на который также претендуют Филиппины», — говорится на сайте газеты South China Morning Post (SCMP). В СМИ опубликована фотография сотрудников охраны с флагом на необитаемом песчаном берегу. Ранее URA.RU сообщало, что военные силы Китая начали крупные учения в районе Тайваня. В маневрах участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил. Подробности учений не раскрываются. Напряженность между Тайванем и Китаем усилилась после призыва председателя КНР Си Цзиньпина к армии готовиться к войне.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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