SCMP: Китай захватил спорный остров недалеко от базы Филиппин

В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над островом. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«В середине апреля китайская береговая охрана высадилась на спорный остров Сэнди-Кей в Южно-Китайском море, недалеко от филиппинской военной базы. Моряки развернули флаг КНР, заявив о суверенитете над рифом, на который также претендуют Филиппины», — говорится на сайте газеты South China Morning Post (SCMP). В СМИ опубликована фотография сотрудников охраны с флагом на необитаемом песчаном берегу.
Ранее URA.RU сообщало, что военные силы Китая начали крупные учения в районе Тайваня. В маневрах участвуют наземные подразделения, ракетные войска, а также элементы Военно-морских и Воздушных сил. Подробности учений не раскрываются. Напряженность между Тайванем и Китаем усилилась после призыва председателя КНР Си Цзиньпина к армии готовиться к войне.
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