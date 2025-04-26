26 апреля 2025
25 апреля 2025

Редчайший датский магнитофон времен Элвиса Пресли продается в Челябинске. Скрин

Магнитофон Bang & Olufsen Beocord предлагают в Челябинске за 50 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Празднование Дня Победы в парке Маяковского. Екатеринбург , ретроавтомобиль, бобины
Владелец рассчитывает продать магнитофон без торга Фото:

В Челябинске выставлен на продажу катушечный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 deluxe 1967 года выпуска. Владелец предложил приобрести музыкальный аппарат из личной коллекции за 50 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.

«Редчайший коллекционный катушечный магнитофон в идеальном внешнем и техническом состоянии. Без торга. Вещь уникальная», — сообщается на сайте «Авито».

Автор объявления уточнил, что заинтересованным в покупке он готов выслать дополнительные фото и видео. Стоимость устройства составляет 50 тысяч рублей.

Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов. В их числе статуэтки и марки. Самый дорогой лот — набор фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей.

Катушечный магнитофон с полувековой историей продается в Челябинске
Катушечный магнитофон с полувековой историей продается в Челябинске

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В Челябинске выставлен на продажу катушечный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 deluxe 1967 года выпуска. Владелец предложил приобрести музыкальный аппарат из личной коллекции за 50 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Редчайший коллекционный катушечный магнитофон в идеальном внешнем и техническом состоянии. Без торга. Вещь уникальная», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что заинтересованным в покупке он готов выслать дополнительные фото и видео. Стоимость устройства составляет 50 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов. В их числе статуэтки и марки. Самый дорогой лот — набор фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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