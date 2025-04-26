Развлечения Интересное Редчайший датский магнитофон времен Элвиса Пресли продается в Челябинске. Скрин Магнитофон Bang & Olufsen Beocord предлагают в Челябинске за 50 тысяч рублей 27 апреля 2025 в 03:41 Размер текста - 17 + Владелец рассчитывает продать магнитофон без торга Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске выставлен на продажу катушечный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 deluxe 1967 года выпуска. Владелец предложил приобрести музыкальный аппарат из личной коллекции за 50 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Редчайший коллекционный катушечный магнитофон в идеальном внешнем и техническом состоянии. Без торга. Вещь уникальная», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что заинтересованным в покупке он готов выслать дополнительные фото и видео. Стоимость устройства составляет 50 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов. В их числе статуэтки и марки. Самый дорогой лот — набор фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей. Катушечный магнитофон с полувековой историей продается в Челябинске Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/audio_i_video/redchayshiy_katushechnyy_magnitofon_bo_1967_god_7250092188 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Челябинске выставлен на продажу катушечный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 deluxe 1967 года выпуска. Владелец предложил приобрести музыкальный аппарат из личной коллекции за 50 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений. «Редчайший коллекционный катушечный магнитофон в идеальном внешнем и техническом состоянии. Без торга. Вещь уникальная», — сообщается на сайте «Авито». Автор объявления уточнил, что заинтересованным в покупке он готов выслать дополнительные фото и видео. Стоимость устройства составляет 50 тысяч рублей. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов. В их числе статуэтки и марки. Самый дорогой лот — набор фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям