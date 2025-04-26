В Челябинске выставлен на продажу катушечный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 deluxe 1967 года выпуска. Владелец предложил приобрести музыкальный аппарат из личной коллекции за 50 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на интернет-доске объявлений.
«Редчайший коллекционный катушечный магнитофон в идеальном внешнем и техническом состоянии. Без торга. Вещь уникальная», — сообщается на сайте «Авито».
Автор объявления уточнил, что заинтересованным в покупке он готов выслать дополнительные фото и видео. Стоимость устройства составляет 50 тысяч рублей.
Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске частные владельцы выставили на продажу коллекции редких предметов. В их числе статуэтки и марки. Самый дорогой лот — набор фарфоровых фигурок стоимостью 3,3 миллиона рублей.
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