26 апреля 2025
25 апреля 2025

На главной переправе Ямала грузовик провалился под лед. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа не выдержала вес грузовика, лед начал таять (архивное фото)
Переправа не выдержала вес грузовика, лед начал таять (архивное фото) Фото:

На переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) 26 апреля грузовик провалился в растаявший лед. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.

Из-за потепления лед на переправе начал таять
Из-за потепления лед на переправе начал таять
Фото:

«На переправе Салехард — Лабытнанги грузовик ушел в промоину», — сообщает telegram-канал «Вечерний Салехард». Информация опубликована 26 апреля.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.

Грузоподъемность на переправе была понижена до 20 тонн еще 29 марта. Проезд по ней для грузовиков после этого срока не безопасен.

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На переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) 26 апреля грузовик провалился в растаявший лед. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы. «На переправе Салехард — Лабытнанги грузовик ушел в промоину», — сообщает telegram-канал «Вечерний Салехард». Информация опубликована 26 апреля. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается. Грузоподъемность на переправе была понижена до 20 тонн еще 29 марта. Проезд по ней для грузовиков после этого срока не безопасен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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