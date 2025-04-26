Переправа не выдержала вес грузовика, лед начал таять (архивное фото)
На переправе Салехард — Лабытнанги (ЯНАО) 26 апреля грузовик провалился в растаявший лед. О происшествии в соцсети сообщили очевидцы.
Из-за потепления лед на переправе начал таять
«На переправе Салехард — Лабытнанги грузовик ушел в промоину», — сообщает telegram-канал «Вечерний Салехард». Информация опубликована 26 апреля.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу Управления МЧС по ЯНАО с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
Грузоподъемность на переправе была понижена до 20 тонн еще 29 марта. Проезд по ней для грузовиков после этого срока не безопасен.
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