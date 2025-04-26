В американском Теннесси упал самолет, все пассажиры погибли

27 апреля 2025 в 02:31 Размер текста - 17 +

Правоохранители начали расследование по факту падения самолета Фото: Роман Наумов © URA.RU В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ. «Небольшой самолет потерпел крушение в районе Норт-Энд. На борту воздушного судна находились три человека, все они погибли», — говорится на сайте Timesnownews. По сведениям издания, на месте происшествия в настоящее время находятся пожарные. Власти настоятельно просят жителей округа держаться подальше от места крушения. Причина происшествия и личности жертв на данный момент неизвестны. Как сообщало URA.RU, 31 января самолет рухнул на северо-востоке Филадельфии вблизи торгового центра Rooseveltса. На борту были шесть человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ. «Небольшой самолет потерпел крушение в районе Норт-Энд. На борту воздушного судна находились три человека, все они погибли», — говорится на сайте Timesnownews. По сведениям издания, на месте происшествия в настоящее время находятся пожарные. Власти настоятельно просят жителей округа держаться подальше от места крушения. Причина происшествия и личности жертв на данный момент неизвестны. Как сообщало URA.RU, 31 января самолет рухнул на северо-востоке Филадельфии вблизи торгового центра Rooseveltса. На борту были шесть человек.