26 апреля 2025

В американском Теннесси упал самолет, все пассажиры погибли

© Служба новостей «URA.RU»
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Обстановка на месте крушения самолета в Коломенском районе Московской области. 12 июля 2024, авиакатастрофа, шасси самолета
Правоохранители начали расследование по факту падения самолета Фото:

В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ.

«Небольшой самолет потерпел крушение в районе Норт-Энд. На борту воздушного судна находились три человека, все они погибли», — говорится на сайте Timesnownews.

По сведениям издания, на месте происшествия в настоящее время находятся пожарные. Власти настоятельно просят жителей округа держаться подальше от места крушения. Причина происшествия и личности жертв на данный момент неизвестны.

Как сообщало URA.RU, 31 января самолет рухнул на северо-востоке Филадельфии вблизи торгового центра Rooseveltса. На борту были шесть человек.

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В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ. «Небольшой самолет потерпел крушение в районе Норт-Энд. На борту воздушного судна находились три человека, все они погибли», — говорится на сайте Timesnownews. По сведениям издания, на месте происшествия в настоящее время находятся пожарные. Власти настоятельно просят жителей округа держаться подальше от места крушения. Причина происшествия и личности жертв на данный момент неизвестны. Как сообщало URA.RU, 31 января самолет рухнул на северо-востоке Филадельфии вблизи торгового центра Rooseveltса. На борту были шесть человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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