В американском Теннесси упал самолет, все пассажиры погибли

В округе Уайт штата Теннесси произошла авиакатастрофа. Самолет упал в поле и ударился о берег ручья. Трое человек, находившиеся на борту, погибли. Об этом сообщили американские СМИ.
«Небольшой самолет потерпел крушение в районе Норт-Энд. На борту воздушного судна находились три человека, все они погибли», — говорится на сайте Timesnownews.
По сведениям издания, на месте происшествия в настоящее время находятся пожарные. Власти настоятельно просят жителей округа держаться подальше от места крушения. Причина происшествия и личности жертв на данный момент неизвестны.
Как сообщало URA.RU, 31 января самолет рухнул на северо-востоке Филадельфии вблизи торгового центра Rooseveltса. На борту были шесть человек.
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