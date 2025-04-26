26 апреля 2025
25 апреля 2025

Снег и штормовой ветер ожидаются в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Курганской области ожидается снег и сильный ветер
В Курганской области ожидается снег и сильный ветер Фото:

В Курганской области 29 апреля ожидается штормовой ветер до 20-25 метров в секунду. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».

«В Курганской области 29 апреля ожидается существенное ухудшение погоды. Прогнозируются смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На большей части региона будут штормовые порывы до 20-25 метров в секунду. В Кургане до 21 м/сек, а на востоке региона до 25 м/сек», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что на западе, северо-западе и севере Курганской области будет установление временного снежного покрова высотой до 1-2 см.

Ранее URA.RU сообщало, что 19 апреля в Курганской области выпал снег, образовав временный снежный покров высотой до 3 см. В Кургане выпало 3 см снега, в Шадринске — 2 см, а на остальных станциях — 1 см. 

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В Курганской области 29 апреля ожидается штормовой ветер до 20-25 метров в секунду. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45». «В Курганской области 29 апреля ожидается существенное ухудшение погоды. Прогнозируются смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На большей части региона будут штормовые порывы до 20-25 метров в секунду. В Кургане до 21 м/сек, а на востоке региона до 25 м/сек», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что на западе, северо-западе и севере Курганской области будет установление временного снежного покрова высотой до 1-2 см. Ранее URA.RU сообщало, что 19 апреля в Курганской области выпал снег, образовав временный снежный покров высотой до 3 см. В Кургане выпало 3 см снега, в Шадринске — 2 см, а на остальных станциях — 1 см. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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