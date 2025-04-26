Снег и штормовой ветер ожидаются в Курганской области

В Курганской области 29 апреля ожидается штормовой ветер до 20-25 метров в секунду. Прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега. Об этом сообщает telegram-канал «Погода 45».
«В Курганской области 29 апреля ожидается существенное ухудшение погоды. Прогнозируются смешанные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. На большей части региона будут штормовые порывы до 20-25 метров в секунду. В Кургане до 21 м/сек, а на востоке региона до 25 м/сек», — говорится в telegram-канале «Погода 45». Отмечается, что на западе, северо-западе и севере Курганской области будет установление временного снежного покрова высотой до 1-2 см.
Ранее URA.RU сообщало, что 19 апреля в Курганской области выпал снег, образовав временный снежный покров высотой до 3 см. В Кургане выпало 3 см снега, в Шадринске — 2 см, а на остальных станциях — 1 см.
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Куда уже добралась большая вода в Курганской области? Больше информации по паводку — в telegram-канале «Курганистан».