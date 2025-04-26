26 апреля 2025
25 апреля 2025

«Май, не подведи»: в центре Челябинска зацвели абрикосы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В архиве рассчитывают, что летом на ветвях появятся плоды
В архиве рассчитывают, что летом на ветвях появятся плоды Фото:

В Челябинске, возле здания областного архива на Свердловском проспекте, зацвели абрикосовые деревья, высаженные к 100-летию учреждения в 2021 году. Если цветы переживут переменчивую уральскую весну, то к концу лета на ветвях появятся плоды. Об этом сообщается на сайте организации.

«Три абрикосовых деревца автохтонных сортов „Кичигинский“, „Снежинский“ и „Призер“ отлично прижились и в позапрошлом году даже плодоносили. Семь абрикосов выросло на одном дереве и еще два на другом», — говорится на сайте объединенного государственного архива Челябинской области.

В настоящее время вокруг цветущих деревьев активно летают шмели. Сотрудники архива выразили надежду, что погодные условия в мае будут благоприятными, а труды насекомых принесут результат, что позволит в текущем сезоне порадоваться плодам.

Как сообщало URA.RU ранее, в лесах Челябинской области на две недели раньше зацвели ветреницы, называемые подснежниками. Как рассказали в пресс-службе двух нацпарков региона, рекорд скорости, тем не менее, побить не удалось.

Абрикосовые деревья радуют челябинцев пышным цветением
Абрикосовые деревья радуют челябинцев пышным цветением
Фото:

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В Челябинске, возле здания областного архива на Свердловском проспекте, зацвели абрикосовые деревья, высаженные к 100-летию учреждения в 2021 году. Если цветы переживут переменчивую уральскую весну, то к концу лета на ветвях появятся плоды. Об этом сообщается на сайте организации. «Три абрикосовых деревца автохтонных сортов „Кичигинский“, „Снежинский“ и „Призер“ отлично прижились и в позапрошлом году даже плодоносили. Семь абрикосов выросло на одном дереве и еще два на другом», — говорится на сайте объединенного государственного архива Челябинской области. В настоящее время вокруг цветущих деревьев активно летают шмели. Сотрудники архива выразили надежду, что погодные условия в мае будут благоприятными, а труды насекомых принесут результат, что позволит в текущем сезоне порадоваться плодам. Как сообщало URA.RU ранее, в лесах Челябинской области на две недели раньше зацвели ветреницы, называемые подснежниками. Как рассказали в пресс-службе двух нацпарков региона, рекорд скорости, тем не менее, побить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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