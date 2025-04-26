В Челябинске, возле здания областного архива на Свердловском проспекте, зацвели абрикосовые деревья, высаженные к 100-летию учреждения в 2021 году. Если цветы переживут переменчивую уральскую весну, то к концу лета на ветвях появятся плоды. Об этом сообщается на сайте организации.
«Три абрикосовых деревца автохтонных сортов „Кичигинский“, „Снежинский“ и „Призер“ отлично прижились и в позапрошлом году даже плодоносили. Семь абрикосов выросло на одном дереве и еще два на другом», — говорится на сайте объединенного государственного архива Челябинской области.
В настоящее время вокруг цветущих деревьев активно летают шмели. Сотрудники архива выразили надежду, что погодные условия в мае будут благоприятными, а труды насекомых принесут результат, что позволит в текущем сезоне порадоваться плодам.
Как сообщало URA.RU ранее, в лесах Челябинской области на две недели раньше зацвели ветреницы, называемые подснежниками. Как рассказали в пресс-службе двух нацпарков региона, рекорд скорости, тем не менее, побить не удалось.
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