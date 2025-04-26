26 апреля 2025
25 апреля 2025

Клава Кока посетила премьеру мультфильма, для которого записала саундтрек. Фото

Певица Клава Кока записала саундтрек для мультфильма «Мальчик-дельфин 2»
© Служба новостей «URA.RU»
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Певица также записывала саундтрек для первой части мультфильма
Певица также записывала саундтрек для первой части мультфильма Фото:

Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) посетила премьеру мультфильма «Мальчик-дельфин 2», для которой записала саундтрек. Девушка ранее уже писала песню для первой части мультфильма.

«Сегодня состоялась закрытая премьера мультфильма, для которого я вновь записала официальный саундтрек! Рада быть частью этого проекта, ведь через музыку можно ещё глубже передать эмоции героев и помочь зрителю прочувствовать историю», — рассказала певица в своем telegram-канале.

Девушка также поделилась, что, создавая саундтрек для «Мальчик-дельфин 2», ей пришлось искать «новые музыкальные решения», чтобы песня оставалась в духе первой части, но при этом звучала свежо. «В нем столько добра, искренности и настоящих чувств», — добавила Клава Кока про новую песню.

Певица посетила премьеру с родителями
Певица посетила премьеру с родителями
Фото:

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Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) посетила премьеру мультфильма «Мальчик-дельфин 2», для которой записала саундтрек. Девушка ранее уже писала песню для первой части мультфильма. «Сегодня состоялась закрытая премьера мультфильма, для которого я вновь записала официальный саундтрек! Рада быть частью этого проекта, ведь через музыку можно ещё глубже передать эмоции героев и помочь зрителю прочувствовать историю», — рассказала певица в своем telegram-канале. Девушка также поделилась, что, создавая саундтрек для «Мальчик-дельфин 2», ей пришлось искать «новые музыкальные решения», чтобы песня оставалась в духе первой части, но при этом звучала свежо. «В нем столько добра, искренности и настоящих чувств», — добавила Клава Кока про новую песню.
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© Служба новостей «URA.RU»
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