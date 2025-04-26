Певица Клава Кока (настоящее имя Клавдия Высокова) посетила премьеру мультфильма «Мальчик-дельфин 2», для которой записала саундтрек. Девушка ранее уже писала песню для первой части мультфильма.
«Сегодня состоялась закрытая премьера мультфильма, для которого я вновь записала официальный саундтрек! Рада быть частью этого проекта, ведь через музыку можно ещё глубже передать эмоции героев и помочь зрителю прочувствовать историю», — рассказала певица в своем telegram-канале.
Девушка также поделилась, что, создавая саундтрек для «Мальчик-дельфин 2», ей пришлось искать «новые музыкальные решения», чтобы песня оставалась в духе первой части, но при этом звучала свежо. «В нем столько добра, искренности и настоящих чувств», — добавила Клава Кока про новую песню.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!