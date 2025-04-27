Филолог объяснила, какого рода слово «кофе»

Форма мужского рода слова «кофе» нехарактерна для правил русского языка, поскольку выбивается из общей массы других заимствованных слов. Об этом сообщила доктор филологических наук, главный научный сотрудник Института русского языка имени Виноградова РАН Мария Каленчук.
«В абсолютном большинстве заимствованные существительные, несклоняемые у нас в языке, имеют средний род: какао, шоссе, пальто, кашне. Получилось, что вот этот традиционно закрепившийся мужской род в слове „кофе“ выбивается из общей массы заимствованных несклоняемых слов», — сказала Мария Каленчук в беседе с РИА Новости. Она отметила, что язык старается избавиться от исключений и стремится подогнать лексику под единую логику. По словам филолога, анализ произведений писателя Ивана Бунина показал, что 100 лет назад использовались формы среднего рода: «утреннее кофе», «вкусное кофе».
Каленчук также сообщила, что в авторитетных словарях русского языка 1980-х годов допускался вариант среднего рода для слова «кофе». По ее словам, слово приобрело мужской род в XIX веке из-за его особой формы — «кофий». Именно это повлияло на его дальнейшее употребление.
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