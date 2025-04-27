Бойцы РФ вплотную подошли к Дорошовке Харьковской области

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ВСУ пытаются не дать ВС РФ закрепиться в Дорошовке в Харьковской области, заявил Морочко
ВСУ пытаются не дать ВС РФ закрепиться в Дорошовке в Харьковской области, заявил Морочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает дополнительные силы для стабилизации обстановки в этом районе. 

«Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта», — заявил Марочко. Информацию об этом передает ТАСС.

По его словам, интенсивность столкновений в районе Дорошовки сохраняется высокой, обе стороны активизировали использование резервов. Эксперт также отметил, что серьезные бои продолжаются у соседнего населенного пункта Западное.

Ранее Марочко сообщал, что российские военные активизировались в Харьковской области. Так ВС РФ возобновили наступательные действия в нескольких населенных пунктов под Купянском, среди которых: Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка.

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Российские военные вплотную подошли к населенному пункту Дорошовка в Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, уточнив, что командование Вооруженных сил Украины перебрасывает дополнительные силы для стабилизации обстановки в этом районе.  «Украинские боевики на постоянной, регулярной основе подбрасывают в Дорошовку силы и средства. Наши военнослужащие уже на подступах к данному населенному пункту, противник пытается как-то стабилизировать ситуацию на данном участке фронта», — заявил Марочко. Информацию об этом передает ТАСС. По его словам, интенсивность столкновений в районе Дорошовки сохраняется высокой, обе стороны активизировали использование резервов. Эксперт также отметил, что серьезные бои продолжаются у соседнего населенного пункта Западное. Ранее Марочко сообщал, что российские военные активизировались в Харьковской области. Так ВС РФ возобновили наступательные действия в нескольких населенных пунктов под Купянском, среди которых: Кондрашовка, Кучеровка, Петропавловка, Ивановка и Колесниковка.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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