Гражданин Китая сбежал из тюрьмы в Приморском крае

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Из колонии-поселения Хасанского района Приморья сбежал иностранный гражданин
Из колонии-поселения Хасанского района Приморья сбежал иностранный гражданин Фото:

В Приморском крае ведутся поиски гражданина Китая, сбежавшего из колонии-поселения КП-26 в поселке Приморский Хасанского района. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Приморскому краю. Ведомство просит жителей региона оказать содействие правоохранительным органам и предоставить любую информацию о местонахождении осужденного.

«ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения... принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в поселке Приморский Хасанского района», — сообщили представители ведомства. Об этом пресс-служба ГУФСИН РФ по региону написала в своем официальном telegram-канале.

Представители ведомства попросили жителей Приморья с пониманием отнестись к активным действиям правоохранительных органов, связанным с поиском беглеца. ГУФСИН РФ по региону напомнило, что осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором и могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя, а покидать ее — только с разрешения администрации. 

Отмечается, что на момент побега мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. Его рост составляет около 180 сантиметров. В случае обнаружения разыскиваемого гражданина или наличия информации о его местонахождении ведомство просит незамедлительно обращаться по телефону или в ближайшее отделение полиции.

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В Приморском крае ведутся поиски гражданина Китая, сбежавшего из колонии-поселения КП-26 в поселке Приморский Хасанского района. Об этом сообщает Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний (ГУФСИН) России по Приморскому краю. Ведомство просит жителей региона оказать содействие правоохранительным органам и предоставить любую информацию о местонахождении осужденного. «ГУФСИН России по Приморскому краю просит оказать содействие по поиску осужденного, совершившего побег из колонии-поселения... принимает усиленные меры по розыску гражданина Китая, отбывавшего наказание в КП-26 в поселке Приморский Хасанского района», — сообщили представители ведомства. Об этом пресс-служба ГУФСИН РФ по региону написала в своем официальном telegram-канале. Представители ведомства попросили жителей Приморья с пониманием отнестись к активным действиям правоохранительных органов, связанным с поиском беглеца. ГУФСИН РФ по региону напомнило, что осужденные в колониях-поселениях содержатся без охраны, но под надзором и могут свободно перемещаться по территории учреждения без конвоя, а покидать ее — только с разрешения администрации.  Отмечается, что на момент побега мужчина был одет в черную куртку с капюшоном, спортивные штаны и кроссовки. Его рост составляет около 180 сантиметров. В случае обнаружения разыскиваемого гражданина или наличия информации о его местонахождении ведомство просит незамедлительно обращаться по телефону или в ближайшее отделение полиции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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