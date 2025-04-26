В Миассе Челябинской области объявлены поиски 16-летнего парня. Он ушел из дома 24 апреля, и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно, сообщили в поисковом отряде «Легион-СПАС».
«Артеменко Кирилл Робертович, 16 лет. Ушел 24 апреля с адреса: Миасс, ул. Ильмен-Тау, 2, и с тех пор его местонахождение неизвестно», — говорится в группе «Легион-СПАС» — Поиск пропавших людей (74 рег) в соцсети «ВКонтакте».
Рост парня составляет 175-180 см, он худощавого телосложения, глаза карие, волосы темно-русые. Был одет в куртку с белым верхом и темно-синим низом, черную рубашку, темно-синие джинсы и светлые кроссовки. Тех, кто что-либо знает о том, где сейчас молодой человек, просят позвонить по телефону: 8-909-073-90-57.
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