Первые съедобные грибы выросли в свердловских лесах. Фото

В Свердловской области появились первые съедобные грибы сморчки

27 апреля 2025 в 11:01 Размер текста - 17 +

Уральцы открыли долгожданный сезон грибной охоты Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области появились первые съедобные грибы — сморчки. Об этом URA.RU сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев. «В Красноуфимском районе видели сморчки. Их появление нормально для конца апреля и майских праздников», — объяснил миколог. О первых находках сообщают и грибники в своих сообществах в соцсетях. «Ну что, открываем сезон грибалки», — написала Виктория Степанова в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» и приложила фото. «Солнечные дни сделали свое, и в молодом осиннике на солнечных полянах уже пошла сморчковая шапочка. Успевайте!» — призвал Алик Мамедов и тоже похвастался первым урожаем. Комментаторы активно интересуются, где именно удалось найти сморчки, но авторы постов не раскрыли секрета. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области появились первые съедобные грибы — сморчки. Об этом URA.RU сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев. «В Красноуфимском районе видели сморчки. Их появление нормально для конца апреля и майских праздников», — объяснил миколог. О первых находках сообщают и грибники в своих сообществах в соцсетях. «Ну что, открываем сезон грибалки», — написала Виктория Степанова в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» и приложила фото. «Солнечные дни сделали свое, и в молодом осиннике на солнечных полянах уже пошла сморчковая шапочка. Успевайте!» — призвал Алик Мамедов и тоже похвастался первым урожаем. Комментаторы активно интересуются, где именно удалось найти сморчки, но авторы постов не раскрыли секрета.