26 апреля 2025

Первые съедобные грибы выросли в свердловских лесах. Фото

В Свердловской области появились первые съедобные грибы сморчки
© Служба новостей «URA.RU»
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Первые сморчки.Пермь, урожай, грибы, весна, сморчки, грибывесна
Уральцы открыли долгожданный сезон грибной охоты Фото:

В Свердловской области появились первые съедобные грибы — сморчки. Об этом URA.RU сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев.

«В Красноуфимском районе видели сморчки. Их появление нормально для конца апреля и майских праздников», — объяснил миколог.

О первых находках сообщают и грибники в своих сообществах в соцсетях. «Ну что, открываем сезон грибалки», — написала Виктория Степанова в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» и приложила фото. «Солнечные дни сделали свое, и в молодом осиннике на солнечных полянах уже пошла сморчковая шапочка. Успевайте!» — призвал Алик Мамедов и тоже похвастался первым урожаем. Комментаторы активно интересуются, где именно удалось найти сморчки, но авторы постов не раскрыли секрета.

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В Свердловской области появились первые съедобные грибы — сморчки. Об этом URA.RU сообщил доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института экологии растений и животных УрО РАН Антон Ширяев. «В Красноуфимском районе видели сморчки. Их появление нормально для конца апреля и майских праздников», — объяснил миколог. О первых находках сообщают и грибники в своих сообществах в соцсетях. «Ну что, открываем сезон грибалки», — написала Виктория Степанова в группе «Грибы Екатеринбурга и Свердловской области» и приложила фото. «Солнечные дни сделали свое, и в молодом осиннике на солнечных полянах уже пошла сморчковая шапочка. Успевайте!» — призвал Алик Мамедов и тоже похвастался первым урожаем. Комментаторы активно интересуются, где именно удалось найти сморчки, но авторы постов не раскрыли секрета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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