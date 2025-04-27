В поисково-спасательном отряде рассказали, как лучше всего одеваться в лес

Во время похода в лес люди должны надевать яркую, а не камуфляжную, одежду с сигнальными цветами. Также всегда должна быть с собой теплая одежда на случай внезапной ночевки, рассказал председатель добровольческого поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев.
«Нам крайне сложно искать людей, которые ходят в одежде-камуфляже, поэтому надевайте сигнальные цвета, которых нет в лесу, так мы намного проще найдем вас и с неба, и с земли», — пояснил Григорий Сергеев в беседе с ТАСС. Он также отметил, что у человека всегда должна быть одежда для ночных холодных температур, даже если он не планирует ночевать в лесу.
Он отметил, что перед походом в лес необходимо тщательно подготовиться и учитывать все возможные риски, чтобы не заблудиться и не остаться там на ночь. По его словам, к лесу нельзя относиться как к городскому парку, поскольку это враждебная для человека среда, требующая особой осторожности и соблюдения определенных правил безопасности.
По данным Сергеева, перед походом в лес необходимо сообщить близким о своем маршруте и времени возвращения. Также обязательно нужно взять с собой заряженный мобильный телефон, беспроводную зарядку, две зажигалки, запас воды и лекарства, которые человек принимает ежедневно. Компас и нож пригодятся для ориентирования и обустройства укрытия. Эксперт особо подчеркнул важность движения в случае вынужденного пребывания в лесу: если человек долго сидит на месте, он быстро замерзает, а это увеличивает риск для жизни.
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