«Несмотря на адское дерьмо»: глава UFC готовит возвращение турниров в Россию

Президент Уайт: UFC ведет переговоры о возвращении турниров в РФ
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Российские бойцы дерутся в UFC «несмотря на все дерьмо»
Российские бойцы дерутся в UFC «несмотря на все дерьмо» Фото:

Американская спортивная организация UFC ведет переговоры о возвращении в Россию, потому что российские бойцы все еще дерутся «несмотря на все дерьмо». Об этом заявил президент организации Дэйн Уайт.

«Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все дерьмо, которое происходит. Так что мой ответ — да», — ответил Дэйн Уайт на вопрос о том, идут ли переговоры о возвращении турниров UFC в Россию. Его слова передает sport24. Он подчеркнул, что американский ММА-промоушен — это глобальный бизнес, и они будут вести дела, как это делали всегда, несмотря на происходящее в мире.

Последний турнир UFC в РФ прошел в ноябре 2019 года в Москве. Тогда российский боец Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара в главном поединке.

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Американская спортивная организация UFC ведет переговоры о возвращении в Россию, потому что российские бойцы все еще дерутся «несмотря на все дерьмо». Об этом заявил президент организации Дэйн Уайт. «Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все дерьмо, которое происходит. Так что мой ответ — да», — ответил Дэйн Уайт на вопрос о том, идут ли переговоры о возвращении турниров UFC в Россию. Его слова передает sport24. Он подчеркнул, что американский ММА-промоушен — это глобальный бизнес, и они будут вести дела, как это делали всегда, несмотря на происходящее в мире. Последний турнир UFC в РФ прошел в ноябре 2019 года в Москве. Тогда российский боец Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара в главном поединке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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