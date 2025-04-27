«Несмотря на адское дерьмо»: глава UFC готовит возвращение турниров в Россию

Американская спортивная организация UFC ведет переговоры о возвращении в Россию, потому что российские бойцы все еще дерутся «несмотря на все дерьмо». Об этом заявил президент организации Дэйн Уайт.
«Российские бойцы все еще дерутся в UFC, несмотря на все дерьмо, которое происходит. Так что мой ответ — да», — ответил Дэйн Уайт на вопрос о том, идут ли переговоры о возвращении турниров UFC в Россию. Его слова передает sport24. Он подчеркнул, что американский ММА-промоушен — это глобальный бизнес, и они будут вести дела, как это делали всегда, несмотря на происходящее в мире.
Последний турнир UFC в РФ прошел в ноябре 2019 года в Москве. Тогда российский боец Забит Магомедшарипов победил американца Кэлвина Каттара в главном поединке.
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