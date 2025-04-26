Мастер хлебозавода в Перми получил тяжелые травмы при падении с лестницы

Тяжелый несчастный случай произошел на пермском хлебозаводе — мастер по ремонту оборудования упал с лестницы и получил множественные травмы. Об этом сообщает Госинспекция по охране труда Пермского края.
«22 апреля 2025 года в 16:45 на производственной площадке АО „Покровский хлеб“ по улице Маршрутная, 13 мастер по ремонту оборудования упал с приставной лестницы при подъеме и переходе на площадку. Мужчина получил сочетанную травму, включающую открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга средней степени, переломы костей черепа и левого надколенника. Это является повреждением здоровья тяжелой степени», — говорится на сайте госинспекции.
Создана комиссия по расследованию происшествия. Специалисты госинспекции опрашивают свидетелей и должностных лиц, анализируют документацию, связанную с трудовой деятельностью пострадавшего. Одновременно в отношении АО «Покровский хлеб» инициировано внеплановое контрольно-надзорное мероприятие.
Уточняется, что при выявлении нарушений требований трудового законодательства будут применены меры административного воздействия. Предприятие, где произошел инцидент, специализируется на производстве хлебобулочных и кондитерских изделий и насчитывает 602 сотрудника.
Ранее URA.RU рассказывало, что пермяк получил производственную травму во время ремонта кровли на работы на Машзавод им. Ф.Э. Дзержинского. Мужчина упал с лестницы с высоты около четырех метров на бетонный пол и получил тяжелые травмы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!