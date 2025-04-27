В городе создано 15 мест с мангалами и беседками
В Тюмени во время особого противопожарного режима, который действует в регионе с 5 апреля, запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления еды на мангалах. Однако в городе оборудовано 15 мест, где разрешается жарить шашлык. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами.
Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха. Жарить шашлыки разрешено:
- в районе Верхнего бора;
- в районе Воронинских горок;
- в Плехановском бору;
- в районе ТЭЦ-2;
- в районе Старого Ялуторовского тракта;
- в районе улицы Дружбы;
- в Гилевской роще.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф. Горожанам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.
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