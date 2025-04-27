27 апреля 2025

Где в Тюмени пожарить шашлык в майские праздники и не получить штраф. Карта

В Тюмени организовано 15 мест, где разрешено жарить шашлык
© Служба новостей «URA.RU»
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В городе создано 15 мест с мангалами и беседками
В городе создано 15 мест с мангалами и беседками Фото:

В Тюмени во время особого противопожарного режима, который действует в регионе с 5 апреля, запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления еды на мангалах. Однако в городе оборудовано 15 мест, где разрешается жарить шашлык. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами.

Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха. Жарить шашлыки разрешено:

  • в районе Верхнего бора;
  • в районе Воронинских горок;
  • в Плехановском бору;
  • в районе ТЭЦ-2;
  • в районе Старого Ялуторовского тракта;
  • в районе улицы Дружбы;
  • в Гилевской роще.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф. Горожанам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

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В Тюмени во время особого противопожарного режима, который действует в регионе с 5 апреля, запрещено разводить костры и использовать открытый огонь для приготовления еды на мангалах. Однако в городе оборудовано 15 мест, где разрешается жарить шашлык. URA.RU приводит карту участков с беседками и мангалами. Всего в Тюмени организовано 15 мест для отдыха. Жарить шашлыки разрешено: За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрен штраф. Горожанам придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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