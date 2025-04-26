26 апреля 2025
25 апреля 2025

Тюменцы встали в многокилометровую пробку на Червишевском тракте. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Перед Червишевским кладбищем собралась огромная пробка
Перед Червишевским кладбищем собралась огромная пробка Фото:

На Червишевском тракте организовалась огромная пробка. Она начинается от развязки и заканчивается только в районе деревни Патрушева. Об этом свидетельствуют данные 2GIS.

«Куплю место в начале пробки», — пишет один из водителей. «Да сколько можно то? Мы вообще сегодня поедем», — спрашивает другой тюменец.

Помимо этого, также стоит дорога, которая ведет на въезд и выезг к кладбищу. Пробка там собралась из-за того, что многие горожане желают посетить могилы родных перед Радоницей. Осложняют ситуацию дорожные работы на том участке.

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На Червишевском тракте организовалась огромная пробка. Она начинается от развязки и заканчивается только в районе деревни Патрушева. Об этом свидетельствуют данные 2GIS. «Куплю место в начале пробки», — пишет один из водителей. «Да сколько можно то? Мы вообще сегодня поедем», — спрашивает другой тюменец. Помимо этого, также стоит дорога, которая ведет на въезд и выезг к кладбищу. Пробка там собралась из-за того, что многие горожане желают посетить могилы родных перед Радоницей. Осложняют ситуацию дорожные работы на том участке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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