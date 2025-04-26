Перед Червишевским кладбищем собралась огромная пробка
На Червишевском тракте организовалась огромная пробка. Она начинается от развязки и заканчивается только в районе деревни Патрушева. Об этом свидетельствуют данные 2GIS.
«Куплю место в начале пробки», — пишет один из водителей. «Да сколько можно то? Мы вообще сегодня поедем», — спрашивает другой тюменец.
Помимо этого, также стоит дорога, которая ведет на въезд и выезг к кладбищу. Пробка там собралась из-за того, что многие горожане желают посетить могилы родных перед Радоницей. Осложняют ситуацию дорожные работы на том участке.
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