Самолет из Минвод до Челябинска не смог вылететь и вернулся на стоянку

Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший 27 апреля из аэропорта Минеральных вод в Челябинск, вынужден был вернуться на стоянку. Причиной стала техническая причина, сообщает AVIAINCIDENT.
«Аэропорт „Минеральные Воды“ 27.04.2025 01:15 (мск). Возврат на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет Минеральные Воды — Челябинск (Баландино). Эксплуатант АО „Авиакомпания Азимут“», — сообщает профильный telegram-канал «AVIAINCIDENT».
Самолет вылетел с опозданием. В аэропорту Челябинска он приземлился 27 апреля в 07:09. По расписанию авиалайнер должен был прибыть в 05:45, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
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