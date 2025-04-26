26 апреля 2025

Самолет из Минвод до Челябинска не смог вылететь и вернулся на стоянку

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Самолету пришлось вернуться на стоянку из-за технических проблем
Самолету пришлось вернуться на стоянку из-за технических проблем Фото:

Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший 27 апреля из аэропорта Минеральных вод в Челябинск, вынужден был вернуться на стоянку. Причиной стала техническая причина, сообщает AVIAINCIDENT.

«Аэропорт „Минеральные Воды“ 27.04.2025 01:15 (мск). Возврат на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет Минеральные Воды — Челябинск (Баландино). Эксплуатант АО „Авиакомпания Азимут“», — сообщает профильный telegram-канал «AVIAINCIDENT».

Самолет вылетел с опозданием. В аэропорту Челябинска он приземлился 27 апреля в 07:09. По расписанию авиалайнер должен был прибыть в 05:45, следует из данных онлайн-табло авиагавани.

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Самолет авиакомпании «Азимут», следовавший 27 апреля из аэропорта Минеральных вод в Челябинск, вынужден был вернуться на стоянку. Причиной стала техническая причина, сообщает AVIAINCIDENT. «Аэропорт „Минеральные Воды“ 27.04.2025 01:15 (мск). Возврат на стоянку с места запуска по техпричине. Самолет Минеральные Воды — Челябинск (Баландино). Эксплуатант АО „Авиакомпания Азимут“», — сообщает профильный telegram-канал «AVIAINCIDENT». Самолет вылетел с опозданием. В аэропорту Челябинска он приземлился 27 апреля в 07:09. По расписанию авиалайнер должен был прибыть в 05:45, следует из данных онлайн-табло авиагавани.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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