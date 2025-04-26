26 апреля 2025

Вишерский заповедник поделился кадрами игры лосиного семейства. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Лоси попали в объектив фотоловушки (архивное фото)
Лоси попали в объектив фотоловушки (архивное фото) Фото:

В Пермском крае на особо охраняемой природной территории федерального значения фотоловушка запечатлела редкие моменты игр лосенка с мамой. Уникальные кадры опубликованы в соцсети «Вконтакте» государственного природного заповедника «Вишерский». 

«Малыш лосенок играет с мамой. Кадры фотоловушки», — говорится в сообщении. Уточняется, что данными фотоловушки поделился инспектор заповедника «Вишерский» Владимир Астапенко.

Ранее URA.RU рассказывало, что имой фотоловушки в федеральном заповеднике «Басеги» запечатлели редкое явление — одновременно четыре взрослые выдры. Это удивило научных сотрудников учреждения, поскольку обычно эти хищники зимой держатся поодиночке из-за скудной кормовой базы горных рек.

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В Пермском крае на особо охраняемой природной территории федерального значения фотоловушка запечатлела редкие моменты игр лосенка с мамой. Уникальные кадры опубликованы в соцсети «Вконтакте» государственного природного заповедника «Вишерский».  «Малыш лосенок играет с мамой. Кадры фотоловушки», — говорится в сообщении. Уточняется, что данными фотоловушки поделился инспектор заповедника «Вишерский» Владимир Астапенко. Ранее URA.RU рассказывало, что имой фотоловушки в федеральном заповеднике «Басеги» запечатлели редкое явление — одновременно четыре взрослые выдры. Это удивило научных сотрудников учреждения, поскольку обычно эти хищники зимой держатся поодиночке из-за скудной кормовой базы горных рек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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