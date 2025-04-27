Подозреваемого в убийстве генерала Москалика привезли на место взрыва

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Игната Кузина привезли на место взрыва в Балашихе
Игната Кузина привезли на место взрыва в Балашихе Фото:
новость из сюжета
В Балашихе при взрыве автомобиля погиб генерал-лейтенант Ярослав Москалик

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, агента украинских спецслужб Игната Кузина, привезли на место взрыва в Балашихе. С ним проводятся следственные действия.

«Кузина привезли к месту взрыва», — сообщает газета «Известия». Он был задержан 26 апреля и дал признательные показания, рассказав о том, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году. Telegram-канал Mash сообщает, что подозреваемый купил подержанный Volkswagen, заминировал его и припарковал рядом с домом генерала. Мужчина следил за Москаликом несколько недель, изучив его маршрут и привычки.

Взрыв произошел 25 апреля, когда сработало самодельное взрывное устройство в автомобиле, который был припаркован рядом с домом, откуда выходил Москалик. Генерал погиб на месте от полученных ранений. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном хранении взрывных устройств, расследование ведет Следственный комитет России.

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Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, агента украинских спецслужб Игната Кузина, привезли на место взрыва в Балашихе. С ним проводятся следственные действия. «Кузина привезли к месту взрыва», — сообщает газета «Известия». Он был задержан 26 апреля и дал признательные показания, рассказав о том, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году. Telegram-канал Mash сообщает, что подозреваемый купил подержанный Volkswagen, заминировал его и припарковал рядом с домом генерала. Мужчина следил за Москаликом несколько недель, изучив его маршрут и привычки. Взрыв произошел 25 апреля, когда сработало самодельное взрывное устройство в автомобиле, который был припаркован рядом с домом, откуда выходил Москалик. Генерал погиб на месте от полученных ранений. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном хранении взрывных устройств, расследование ведет Следственный комитет России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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