Подозреваемого в убийстве генерала Москалика привезли на место взрыва

Подозреваемого в убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, агента украинских спецслужб Игната Кузина, привезли на место взрыва в Балашихе. С ним проводятся следственные действия.
«Кузина привезли к месту взрыва», — сообщает газета «Известия». Он был задержан 26 апреля и дал признательные показания, рассказав о том, что был завербован украинскими спецслужбами в 2023 году. Telegram-канал Mash сообщает, что подозреваемый купил подержанный Volkswagen, заминировал его и припарковал рядом с домом генерала. Мужчина следил за Москаликом несколько недель, изучив его маршрут и привычки.
Взрыв произошел 25 апреля, когда сработало самодельное взрывное устройство в автомобиле, который был припаркован рядом с домом, откуда выходил Москалик. Генерал погиб на месте от полученных ранений. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статьям о террористическом акте и незаконном хранении взрывных устройств, расследование ведет Следственный комитет России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.