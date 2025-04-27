Рубио попросил неделю, чтобы решить, останутся ли США в переговорах по Украине

Ближайшая неделя станет ключевой для урегулирования конфликта на Украине. Американская сторона примет решение о том, будет ли она продолжать участие в переговорах. Такое заявление сделал госсекретарь США Марко Рубио.
«Эта неделя будет очень важной, во время нее мы должны определиться по поводу того, является ли это начинанием, в котором мы намерены продолжить участвовать», — заявил Рубио в эфире телеканала NBC News. По его словам, существуют основания для оптимизма относительно усилий сторон, но также есть и причины для осторожности.
США проанализируют достигнутый прогресс в переговорах. После этого они примут решение о своем дальнейшем участии в мирном процессе, заключил Рубио.
Президент США Дональд Трамп 19 апреля заявил на церемонии в министерстве здравоохранения и соцслужбы, что США выйдут из переговоров по урегулированию конфликта на Украине, если одна из сторон начнет саботировать усилия Вашингтона, хотя не уточнил, что именно подразумевает под «саботажем».
Также возможно, что США могут лишить Киев военной помощи. Вице-президент Джей Ди Вэнс отметил, что если мирные предложения Белого дома не будут поддержаны Украиной и Россией, Америка может прекратить свое участие в переговорах. Он подчеркнул, что США представили четкие предложения для обеих сторон и настало время для решений, передает «Ридус».
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