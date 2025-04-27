Выбегали в одних тапочках: посетителям горящих бань в Москве пришлось эвакуироваться. Видео

Посетителям горящих бань в Москве пришлось спасаться бегством
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар локализован
Пожар локализован Фото:

В Москве в банном комплексе вспыхнул пожар. Из-за этого посетителям пришлось спешно эвакуироваться в тапочках.

«Посетители банного комплекса, который горит на востоке Москвы, выбегали из бань в резиновых тапочках, чтобы спастись», — пишет telegram-канал Shot. Некоторые успели переодеться и взять купальники, однако часть их вещей осталась у ограды.

По предварительным данным, возгорание произошло из-за перегрева трубы в дымоходе. В ликвидации пожара участвовали как наземные группы, так и вертолеты КА-32, которые подбирали воду в близлежащем пруду. В настоящее время пожар локализован, пострадавших не зафиксировано.

В Москве на Яузской аллее 27 апреля загорелся банный комплекс «Усадьба Банная». По данным МЧС России, с момента начала возгорания площадь пожара увеличилась с 1,2 до 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя охватило семь деревянных бань, на месте работали более 90 спасателей на 15 спецмашинах.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве в банном комплексе вспыхнул пожар. Из-за этого посетителям пришлось спешно эвакуироваться в тапочках. «Посетители банного комплекса, который горит на востоке Москвы, выбегали из бань в резиновых тапочках, чтобы спастись», — пишет telegram-канал Shot. Некоторые успели переодеться и взять купальники, однако часть их вещей осталась у ограды. По предварительным данным, возгорание произошло из-за перегрева трубы в дымоходе. В ликвидации пожара участвовали как наземные группы, так и вертолеты КА-32, которые подбирали воду в близлежащем пруду. В настоящее время пожар локализован, пострадавших не зафиксировано. В Москве на Яузской аллее 27 апреля загорелся банный комплекс «Усадьба Банная». По данным МЧС России, с момента начала возгорания площадь пожара увеличилась с 1,2 до 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя охватило семь деревянных бань, на месте работали более 90 спасателей на 15 спецмашинах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...