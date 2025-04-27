В Москве в банном комплексе вспыхнул пожар. Из-за этого посетителям пришлось спешно эвакуироваться в тапочках.
«Посетители банного комплекса, который горит на востоке Москвы, выбегали из бань в резиновых тапочках, чтобы спастись», — пишет telegram-канал Shot. Некоторые успели переодеться и взять купальники, однако часть их вещей осталась у ограды.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за перегрева трубы в дымоходе. В ликвидации пожара участвовали как наземные группы, так и вертолеты КА-32, которые подбирали воду в близлежащем пруду. В настоящее время пожар локализован, пострадавших не зафиксировано.
В Москве на Яузской аллее 27 апреля загорелся банный комплекс «Усадьба Банная». По данным МЧС России, с момента начала возгорания площадь пожара увеличилась с 1,2 до 1,5 тысячи квадратных метров. Пламя охватило семь деревянных бань, на месте работали более 90 спасателей на 15 спецмашинах.
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