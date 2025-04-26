26 апреля 2025

«Едят сородичей»: около 100 кошек ютятся в квартире в Нижнем Тагиле. Фото

В Нижнем Тагиле сотня больных кошек страдает в двушке
© Служба новостей «URA.RU»
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В квартите также проживает лежачая пенсионерка
В квартите также проживает лежачая пенсионерка Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) около сотни кошек живут в двухкомнатной квартире вместе с лежачей пенсионеркой. Об этом сообщают волонтеры в социальных сетях.

«В квартире — полная антисанитария! Ноги прилипают к полу! Запах кошачьей мочи и фекалий режет глаза, дышать невозможно! Как там живут люди? И лежачий, старый, больной человек? Коммуникаций в квартире нет. Везде стоят бутылки с водой. Весь этот ад и ужас не описать!», — говорится в посте сообщества волонтеров во «ВКонтакте».

С просьбой помочь пристроить котят к волонтерам обратилась дочь пожилой тагильчанки. По ее словам, мать была категорически против стерилизации кошек.

Все животные находятся в критическом состоянии: они страдают истощением, обезвоживанием и едят своих сородичей. Около 50 кошек беременны. Сейчас им активно ищут новый дом, пытаются вылечить и стерилизовать.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) около сотни кошек живут в двухкомнатной квартире вместе с лежачей пенсионеркой. Об этом сообщают волонтеры в социальных сетях. «В квартире — полная антисанитария! Ноги прилипают к полу! Запах кошачьей мочи и фекалий режет глаза, дышать невозможно! Как там живут люди? И лежачий, старый, больной человек? Коммуникаций в квартире нет. Везде стоят бутылки с водой. Весь этот ад и ужас не описать!», — говорится в посте сообщества волонтеров во «ВКонтакте». С просьбой помочь пристроить котят к волонтерам обратилась дочь пожилой тагильчанки. По ее словам, мать была категорически против стерилизации кошек. Все животные находятся в критическом состоянии: они страдают истощением, обезвоживанием и едят своих сородичей. Около 50 кошек беременны. Сейчас им активно ищут новый дом, пытаются вылечить и стерилизовать.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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