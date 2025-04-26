В Нижнем Тагиле (Свердловская область) около сотни кошек живут в двухкомнатной квартире вместе с лежачей пенсионеркой. Об этом сообщают волонтеры в социальных сетях.
«В квартире — полная антисанитария! Ноги прилипают к полу! Запах кошачьей мочи и фекалий режет глаза, дышать невозможно! Как там живут люди? И лежачий, старый, больной человек? Коммуникаций в квартире нет. Везде стоят бутылки с водой. Весь этот ад и ужас не описать!», — говорится в посте сообщества волонтеров во «ВКонтакте».
С просьбой помочь пристроить котят к волонтерам обратилась дочь пожилой тагильчанки. По ее словам, мать была категорически против стерилизации кошек.
Все животные находятся в критическом состоянии: они страдают истощением, обезвоживанием и едят своих сородичей. Около 50 кошек беременны. Сейчас им активно ищут новый дом, пытаются вылечить и стерилизовать.
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