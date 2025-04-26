26 апреля 2025

В Миассе мотоциклист погиб из-за неудачного перестроения кроссовера

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Авария произошла на ул. 8 Июля в Миассе
Авария произошла на ул. 8 Июля в Миассе Фото:

В Миассе Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла. Он столкнулся с попутно идущим автомобилем, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«В Миассе по ул. 8 Июля водитель, управляя автомобилем „Субару Форестер“, по предварительным данным, при перестроении совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом „Ямаха“. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства случившегося.

Накануне в Магнитогорске женщина, находившаяся за рулем автомобиля, выпала из машины во время движения. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Автоледи не была пристегнута.

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В Миассе Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла. Он столкнулся с попутно идущим автомобилем, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «В Миассе по ул. 8 Июля водитель, управляя автомобилем „Субару Форестер“, по предварительным данным, при перестроении совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом „Ямаха“. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве. На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства случившегося. Накануне в Магнитогорске женщина, находившаяся за рулем автомобиля, выпала из машины во время движения. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Автоледи не была пристегнута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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