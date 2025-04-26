В Миассе мотоциклист погиб из-за неудачного перестроения кроссовера

В Миассе Челябинской области в результате дорожно-транспортного происшествия погиб водитель мотоцикла. Он столкнулся с попутно идущим автомобилем, рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.
«В Миассе по ул. 8 Июля водитель, управляя автомобилем „Субару Форестер“, по предварительным данным, при перестроении совершил столкновение с попутно движущимся мотоциклом „Ямаха“. В результате ДТП водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.
На месте происшествия работают представители Госавтоинспекции, а также следственно-оперативная группа. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Накануне в Магнитогорске женщина, находившаяся за рулем автомобиля, выпала из машины во время движения. От полученных травм она погибла на месте происшествия. Автоледи не была пристегнута.
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