Один шаг до Мюнхена — именно столько осталось преодолеть четырем лучшим командам Европы в борьбе за главный клубный трофей. Полуфинальные пары Лиги чемпионов сезона 2024/25 определились по итогам захватывающих четвертьфинальных противостояний. Расписание матчей уже утверждено, а футбольные эксперты и болельщики делают свои прогнозы, кто же выйдет в финал на «Альянц Арене» 31 мая. Подробнее о деталях предстоящих матчей, состоянии команд, главных интригах полуфиналов, а также о прогнозе на оставшиеся матчи турнира от блогера, публициста и автора telegram-канала «МЧС (Махач, че стало?)» Махача Абдулаева — в материале URA.RU.
Прогноз на матч «Арсенал» — «ПСЖ»
Первое полуфинальное противостояние начнется 29 апреля в Лондоне, когда «Арсенал» примет «Пари Сен-Жермен» на своем стадионе «Эмирейтс». Ответный матч пройдет 7 мая в Париже на «Парк де Пренс».
Путь команд к полуфиналу
«Арсенал» под руководством Микеля Артеты проделал впечатляющий путь к полуфиналу. Заняв третье место на общем этапе турнира, лондонцы в 1/8 финала разгромили ПСВ с общим счетом 9:3. В четвертьфинале подопечные Артеты преподнесли, пожалуй, главную сенсацию турнира, уверенно обыграв действующего победителя Лиги чемпионов мадридский «Реал» с общим счетом 5:1 (3:0 в Лондоне и 2:1 в Мадриде).
«ПСЖ» шел к полуфиналу не менее впечатляюще. Заняв 15-е место в общем этапе, парижане в раунде плей-офф разгромили «Брест» с общим счетом 10:0. В 1/8 финала в драматичном противостоянии прошли «Ливерпуль» (0:1, 1:0, победа по пенальти 4:1). В четвертьфинале «ПСЖ» одолел «Астон Виллу» со счетом 5:4 по сумме двух матчей (3:1 дома и 2:3 в гостях).
Текущая форма
«Арсенал» подходит к полуфиналу в отличной форме. Особенно впечатляют их действия в обороне — команда пропустила всего один мяч в двух четвертьфинальных матчах против атакующего «Реала». В атаке лондонцы также эффективны, забив 5 мячей в ворота мадридцев.
«ПСЖ» демонстрирует невероятную результативность в атаке. В последних двух матчах против «Астон Виллы» парижане забили 5 мячей. Особенно опасен их нападающий Усман Дембеле, который входит в десятку лучших бомбардиров турнира.
«Арсенал и ПСЖ покажут ярчайший футбол», — считает футбольный эксперт Махач Абдулаев. — «Это будет настоящее торжество атакующего футбола, где обе команды играют ярко, красиво и динамично».
Ключевые игроки
В составе «Арсенала» стоит выделить полузащитника Деклана Райса, который забил два гола в матче с «Реалом», а также Букайо Сака и Габриэла Мартинелли, отличившихся в ответной игре. В обороне надежность демонстрирует вся линия защиты лондонцев.
У «ПСЖ» главной ударной силой являются Кварацхелия и Жуан Мендеш, отличившиеся в матчах с «Астон Виллой». Ашраф Хакими, один из лучших ассистентов турнира (5 голевых передач), также будет одним из ключевых игроков в предстоящем противостоянии.
Прогноз на матч «Барселона» — «Интер»
Второе полуфинальное противостояние начнется 30 апреля, когда «Барселона» примет «Интер» на Олимпийском стадионе. Ответный матч пройдет 6 мая на «Сан-Сиро» в Милане.
Путь команд к полуфиналу
«Барселона» заняла второе место на общем этапе и получила прямую путевку в 1/8 финала, где уверенно переиграла «Бенфику» с общим счетом 4:1. В четвертьфинале каталонцы победили дортмундскую «Боруссию» с общим счетом 5:3, хотя и проиграли ответный матч 1:3.
«Интер» занял четвертое место на общем этапе и также напрямую вышел в 1/8 финала. Там миланцы уверенно победили «Фейеноорд» с общим счетом 4:1. В четвертьфинале «Интер» в напряженной борьбе одолел «Баварию» с общим счетом 4:3 (2:1 в гостях и 2:2 дома).
Текущая форма
«Барселона» демонстрирует мощь в атаке — в первом матче четвертьфинала каталонцы разгромили «Боруссию» со счетом 4:0. Однако в ответной игре проявились проблемы в обороне, когда команда пропустила три мяча и проиграла 1:3.
«Интер» подходит к полуфиналу как самая сбалансированная команда. Миланцы не проиграли ни одного из четырех последних матчей плей-офф, включая сложнейшие игры с «Баварией». Особенно надежно команда действует в обороне.
«Здесь дьявол кроется в деталях», — отмечает автор telegram-канала «МЧС (Махач, че стало?)» Махач Абдулаев. — «У нас три ярко, красиво, динамично играющие команды — Арсенал, ПСЖ и Барселона. Такое торжество атакующего футбола над оборонительным, который представляет собой Интер. Но именно эта тактическая особенность может стать ключевой».
Ключевые игроки
В составе «Барселоны» блистают Рафинья (12 голов в турнире) и Роберт Левандовски (11 голов). Именно атакующий потенциал каталонцев может стать их главным козырем в противостоянии с итальянцами.
У «Интера» ключевой фигурой является Лаутаро Мартинес, забивший 8 голов в турнире и отличившийся в важнейших матчах с «Баварией». Надежность обороны во главе с экс-игроком «Баварии» Беньямином Паваром также является сильной стороной миланцев.
Прогнозы на полуфиналы и финал Лиги чемпионов сезона 2024/2025: мнение эксперта
В преддверии решающих матчей многие эксперты делятся своими прогнозами. Особенно интересным выглядит мнение спортивного публициста Махача Абдулаева, который видит итоговый финал по-своему.
«Мой прогноз — Интер и ПСЖ в финале», — уверенно заявляет эксперт. — «Соответственно, Интер проходит Барселону, ПСЖ проходит Арсенал. И в финале, мне почему-то кажется, довольно уверенно Интер возьмет кубок».
Махач Абдулаев подробно объясняет логику своего прогноза:
«Интер вымучит полуфинал, отобьется, на зубах пройдет Барселону. Это будет похоже на то, что Интер в свое время сделал при Маурино. ПСЖ с Арсеналом покажут ярчайший футбол, но выгорят к финалу, и там Интер довольно спокойно возьмет Кубок Лиги Чемпионов».
Статистика: лучшие бомбардиры и ассистенты Лиги чемпионов сезона 2024/2025
Бомбардиры:
- Серу Гирасси («Боруссия Д») — 13 голов (5 с пенальти)
- Рафинья («Барселона») — 12 голов
- Роберт Левандовски («Барселона») — 11 голов (3 с пенальти)
- Гарри Кейн («Бавария») — 11 голов (4 с пенальти)
- Джонатан Дэвид («Лилль») — 9 голов (3 с пенальти)
- Лаутаро Мартинес («Интер») — 8 голов (1 с пенальти)
- Винисиус Жуниор («Реал Мадрид») — 8 голов (1 с пенальти)
- Эрлинг Холанд («Манчестер Сити») — 8 голов (2 с пенальти)
- Хулиан Альварес («Атлетико М») — 7 голов
- Усман Дембеле («ПСЖ») — 7 голов
Ассистенты:
- Рафинья («Барселона») — 7 передач
- Йозуа Киммих («Бавария») — 6 передач
- Давиде Дзаппакоста («Аталанта») — 5 передач
- Жереми Фримпонг («Байер») — 5 передач
- Шарль Де Кетеларе («Аталанта») — 5 передач
- Ашраф Хакими («ПСЖ») — 5 передач
Когда и где финал Лиги чемпионов 2024/2025: путь к Мюнхену
Финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2024/25 пройдет 31 мая 2025 года на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене. Этот современный стадион, являющийся домашней ареной «Баварии», уже принимал финал Лиги чемпионов в 2012 году, и теперь снова готовится стать местом решающего матча главного европейского клубного турнира.
Победители полуфинальных пар «Арсенал»/»ПСЖ» и «Барселона»/»Интер» встретятся в финале, чтобы определить чемпиона Европы сезона 2024/25. Учитывая уровень оставшихся в турнире команд, болельщиков ожидает зрелищный и непредсказуемый финал.
Где смотреть полуфиналы Лиги чемпионов 2024/2025
Трансляции Лиги чемпионов УЕФА 2024/2025 в России ведет онлайн-кинотеатр Okko. Матчи Лиги чемпионов представлены в разделе «Спорт» онлайн-кинотеатра.
Стоит отметить, что в сезоне-2024/25 в России сменился вещатель футбольных еврокубков. Вместо «Матч ТВ» Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций показывает стриминговый сервис Okko, который приобрел права на показ всех еврокубков на три года.
Поскольку права Okko на показ спортивных турниров распространяются на территории России, посмотреть его трансляции можно только внутри страны. За границей придется использовать российский IP-адрес или искать местные каналы.
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