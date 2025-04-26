Владелица пермских «Хлебниц» выплатит сотни тысяч пострадавшим от отравления

Пермские суды начали взыскивать с владелицы сети «Хлебница» Юлии Гагариной сотни тысяч рублей в пользу пострадавших от массового отравления в декабре 2024 года. Рассмотрены 7 исков из 30, следует из судебных картотек.
«Суды рассмотрели семь исков, поданных краевым Роспотребнадзором в защиту прав и законных интересов потребителей к владельцу сети пекарен „Хлебница“ — ИП Юлия Гагарина. Свердловский районный суд полностью удовлетворил четыре иска и частично — еще три. Сумма возмещения вреда, причиненного здоровью потребителей, составила более 120 тысяч рублей для каждого истца. Два иска в Дзержинском суде временно отложены до вынесения решений по аналогичным делам», — сообщает properm.ru со ссылкой на материалы дела.
Ранее URA.RU рассказывало, что сумма исковых требований к пермской сети «Хлебница» составляет более 6,1 млн рублей морального вреда и 560,5 тысяч рублей материального. В Свердловский и Дзержинский районные суды подано 30 исков к ИП Юлия Гагарина.
Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться к медикам. Одни пострадавшие ели салаты «Мимоза» и «Оливье», другие покупали пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
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