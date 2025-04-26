26 апреля 2025

Владелица пермских «Хлебниц» выплатит сотни тысяч пострадавшим от отравления

© Служба новостей «URA.RU»
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Иски в защиту прав и интересов отравившихся подал краевой Роспотребнадзор
Иски в защиту прав и интересов отравившихся подал краевой Роспотребнадзор Фото:
новость из сюжета
Массовое заражение сальмонеллезом в пермской пекарне «Хлебница»

Пермские суды начали взыскивать с владелицы сети «Хлебница» Юлии Гагариной сотни тысяч рублей в пользу пострадавших от массового отравления в декабре 2024 года. Рассмотрены 7 исков из 30, следует из судебных картотек. 

«Суды рассмотрели семь исков, поданных краевым Роспотребнадзором в защиту прав и законных интересов потребителей к владельцу сети пекарен „Хлебница“ — ИП Юлия Гагарина. Свердловский районный суд полностью удовлетворил четыре иска и частично — еще три. Сумма возмещения вреда, причиненного здоровью потребителей, составила более 120 тысяч рублей для каждого истца. Два иска в Дзержинском суде временно отложены до вынесения решений по аналогичным делам», — сообщает properm.ru со ссылкой на материалы дела.

Ранее URA.RU рассказывало, что сумма исковых требований к пермской сети «Хлебница» составляет более 6,1 млн рублей морального вреда и 560,5 тысяч рублей материального. В Свердловский и Дзержинский районные суды подано 30 исков к ИП Юлия Гагарина.

Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться к медикам. Одни пострадавшие ели салаты «Мимоза» и «Оливье», другие покупали пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.

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Пермские суды начали взыскивать с владелицы сети «Хлебница» Юлии Гагариной сотни тысяч рублей в пользу пострадавших от массового отравления в декабре 2024 года. Рассмотрены 7 исков из 30, следует из судебных картотек.  «Суды рассмотрели семь исков, поданных краевым Роспотребнадзором в защиту прав и законных интересов потребителей к владельцу сети пекарен „Хлебница“ — ИП Юлия Гагарина. Свердловский районный суд полностью удовлетворил четыре иска и частично — еще три. Сумма возмещения вреда, причиненного здоровью потребителей, составила более 120 тысяч рублей для каждого истца. Два иска в Дзержинском суде временно отложены до вынесения решений по аналогичным делам», — сообщает properm.ru со ссылкой на материалы дела. Ранее URA.RU рассказывало, что сумма исковых требований к пермской сети «Хлебница» составляет более 6,1 млн рублей морального вреда и 560,5 тысяч рублей материального. В Свердловский и Дзержинский районные суды подано 30 исков к ИП Юлия Гагарина. Случаи сальмонеллеза стали регистрировать с 29 декабря 2024 года. Пермяки с жалобами на плохое самочувствие стали обращаться к медикам. Одни пострадавшие ели салаты «Мимоза» и «Оливье», другие покупали пирожки с луком, шаньги, сосиски в тесте и хлеб. По данным лабораторных исследований, возбудитель сальмонеллеза обнаружен в сыре, сосисках, курице и грибах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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