26 апреля 2025

Участник шоу «Голос» восхитился Курганом, где люди умеют отжигать

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник вокального шоу оценит местных исполнителей
Участник вокального шоу оценит местных исполнителей Фото:

В Курган 27 апреля приехал участник шоу «Голос-11» Влад Зотов, чтобы наградить лучшие вокальные таланты. Он остановился в гостинице Central Hotel. Певец заявил, что восхищен курганцами, которые умеют веселиться. Об этом Зотов рассказал URA.RU.

«Эмоции от Кургана яркие. Я ожидал другое, но увидел какие здесь классные люди, очень открытые, позитивные и любят отжигать, что для меня важно. Я первый день в городе и кайфанул от него», — сообщил Зотов агентству.

По словам Влада, ему понравился персонал в Central Hotel, который знает свое дело, а также вкусная кухня в кафе. Он добавил, что хотел бы вернуться в Курган, но уже с сольным концертом.

Ранее сообщалось, что Зотов примет участие в церемонии награждения премии «Топ-100 успешных и изысканных персон Курганской области 2025». Премия не ограничивается только музыкальной индустрией. В рамках мероприятия будут также отмечены достижения людей из различных сфер, включая бизнес и косметологию.

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В Курган 27 апреля приехал участник шоу «Голос-11» Влад Зотов, чтобы наградить лучшие вокальные таланты. Он остановился в гостинице Central Hotel. Певец заявил, что восхищен курганцами, которые умеют веселиться. Об этом Зотов рассказал URA.RU. «Эмоции от Кургана яркие. Я ожидал другое, но увидел какие здесь классные люди, очень открытые, позитивные и любят отжигать, что для меня важно. Я первый день в городе и кайфанул от него», — сообщил Зотов агентству. По словам Влада, ему понравился персонал в Central Hotel, который знает свое дело, а также вкусная кухня в кафе. Он добавил, что хотел бы вернуться в Курган, но уже с сольным концертом. Ранее сообщалось, что Зотов примет участие в церемонии награждения премии «Топ-100 успешных и изысканных персон Курганской области 2025». Премия не ограничивается только музыкальной индустрией. В рамках мероприятия будут также отмечены достижения людей из различных сфер, включая бизнес и косметологию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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