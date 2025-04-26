Участник шоу «Голос» восхитился Курганом, где люди умеют отжигать

В Курган 27 апреля приехал участник шоу «Голос-11» Влад Зотов, чтобы наградить лучшие вокальные таланты. Он остановился в гостинице Central Hotel. Певец заявил, что восхищен курганцами, которые умеют веселиться. Об этом Зотов рассказал URA.RU.
«Эмоции от Кургана яркие. Я ожидал другое, но увидел какие здесь классные люди, очень открытые, позитивные и любят отжигать, что для меня важно. Я первый день в городе и кайфанул от него», — сообщил Зотов агентству.
По словам Влада, ему понравился персонал в Central Hotel, который знает свое дело, а также вкусная кухня в кафе. Он добавил, что хотел бы вернуться в Курган, но уже с сольным концертом.
Ранее сообщалось, что Зотов примет участие в церемонии награждения премии «Топ-100 успешных и изысканных персон Курганской области 2025». Премия не ограничивается только музыкальной индустрией. В рамках мероприятия будут также отмечены достижения людей из различных сфер, включая бизнес и косметологию.
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