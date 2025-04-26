Команда с курганским дзюдоистом Лаврентьевым стала призером чемпионата Европы

Сборная России по дзюдо, в состав которой входит курганский спортсмен Данил Лаврентьев, завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.
«Сборная России завоевывает бронзовую медаль командного Чемпионата Европы по дзюдо. В составе команды России — курганский спортсмен, воспитанник СШОР № 1 Данил Лаврентьев», — сообщается в telegram-канале федерации.
Чемпионат проходил в Подгорице. Российские дзюдоисты победили спортсменов из Турции со счетом 4:0.
Ранее Данил Лаврентьев уже становился чемпионом Европы в весовой категории до 73 килограммов, одержав победу на турнире в Черногории. Тогда спортсмену удалось выиграть финальную схватку у итальянца Мануэля Ломбардо, что принесло ему золотую медаль.
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