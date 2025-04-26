26 апреля 2025

Команда с курганским дзюдоистом Лаврентьевым стала призером чемпионата Европы

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Российские дзюдоисты победили турецких спортсменов со счетом 4:0
Российские дзюдоисты победили турецких спортсменов со счетом 4:0 Фото:

Сборная России по дзюдо, в состав которой входит курганский спортсмен Данил Лаврентьев, завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области.

«Сборная России завоевывает бронзовую медаль командного Чемпионата Европы по дзюдо. В составе команды России — курганский спортсмен, воспитанник СШОР № 1 Данил Лаврентьев», — сообщается в telegram-канале федерации.

Чемпионат проходил в Подгорице. Российские дзюдоисты победили спортсменов из Турции со счетом 4:0.

Ранее Данил Лаврентьев уже становился чемпионом Европы в весовой категории до 73 килограммов, одержав победу на турнире в Черногории. Тогда спортсмену удалось выиграть финальную схватку у итальянца Мануэля Ломбардо, что принесло ему золотую медаль.

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Сборная России по дзюдо, в состав которой входит курганский спортсмен Данил Лаврентьев, завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы. Об этом сообщает Федерация дзюдо Курганской области. «Сборная России завоевывает бронзовую медаль командного Чемпионата Европы по дзюдо. В составе команды России — курганский спортсмен, воспитанник СШОР № 1 Данил Лаврентьев», — сообщается в telegram-канале федерации. Чемпионат проходил в Подгорице. Российские дзюдоисты победили спортсменов из Турции со счетом 4:0. Ранее Данил Лаврентьев уже становился чемпионом Европы в весовой категории до 73 килограммов, одержав победу на турнире в Черногории. Тогда спортсмену удалось выиграть финальную схватку у итальянца Мануэля Ломбардо, что принесло ему золотую медаль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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