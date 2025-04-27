В Челябинске продают раритетные виниловые пластинки Аллы Пугачевой и «Ласкового мая». Скрин

В Челябинске ищут покупателей раритетных пластинок советского времени

28 апреля 2025 в 04:21 Размер текста - 17 +

Состояние пластинок близко к идеальному Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Челябинске выставили на продажу раритетные виниловые пластинки, среди которых есть альбомы Аллы Пугачевой и группы «Ласковый май». Продавец оценил свою коллекцию, состоящую примерно из 70 пластинок, в 20 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам пластинки, состояние очень хорошее и отличное, около 70 штук, в одни руки. Цена 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Судя по приложенному продавцом списку, в коллекцию входят виниловые пластинки не только Аллы Пугачевой и «Ласкового мая», но и таких исполнителей, как Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, София Ротару, Крис Кельми, Юрий Антонов и других. Еще один продавец из Челябинска предлагает приобрести набор грампластинок времен СССР за 10 тысяч рублей. По словам владельца, он готов продать их разом, не разделяя по стоимости. Согласно опубликованным снимкам, на виниле представлены композиции Риккардо Фольи, Лео Сейера, Ottawan, Boney M. и пр. А в Аше Челябинской области можно купить раритетные патефонные пластинки, включая музейные экземпляры. Несколько коробок готовы продать желающим за девять тысяч рублей. Всего же на сайте «Авито» по региону размещено более 400 объявлений о продаже винила. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставлен на продажу катушечный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 deluxe 1967 года выпуска. Владелец предложил приобрести музыкальный аппарат из личной коллекции за 50 тысяч рублей. В коллекции продавца пластинки советских и зарубежных артистов Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kollektsionirovanie/vinilovye_plastinki_sssr_4488945908 Фонотека, в частности, состоит из исполнителей диско 70-х годов Скрин сайта «Авито». https://www.avito.ru/chelyabinsk/kollektsionirovanie/vinilovye_plastinki_sssr_4310871105 Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске выставили на продажу раритетные виниловые пластинки, среди которых есть альбомы Аллы Пугачевой и группы «Ласковый май». Продавец оценил свою коллекцию, состоящую примерно из 70 пластинок, в 20 тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на доске интернет-объявлений. «Продам пластинки, состояние очень хорошее и отличное, около 70 штук, в одни руки. Цена 20 тысяч рублей», — говорится в сообщении на сайте «Авито». Судя по приложенному продавцом списку, в коллекцию входят виниловые пластинки не только Аллы Пугачевой и «Ласкового мая», но и таких исполнителей, как Игорь Николаев, Валерий Леонтьев, София Ротару, Крис Кельми, Юрий Антонов и других. Еще один продавец из Челябинска предлагает приобрести набор грампластинок времен СССР за 10 тысяч рублей. По словам владельца, он готов продать их разом, не разделяя по стоимости. Согласно опубликованным снимкам, на виниле представлены композиции Риккардо Фольи, Лео Сейера, Ottawan, Boney M. и пр. А в Аше Челябинской области можно купить раритетные патефонные пластинки, включая музейные экземпляры. Несколько коробок готовы продать желающим за девять тысяч рублей. Всего же на сайте «Авито» по региону размещено более 400 объявлений о продаже винила. Как сообщало URA.RU ранее, в Челябинске выставлен на продажу катушечный магнитофон Bang & Olufsen Beocord 1500 deluxe 1967 года выпуска. Владелец предложил приобрести музыкальный аппарат из личной коллекции за 50 тысяч рублей.