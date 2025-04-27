27 апреля 2025

Посольство РФ уточняет данные о россиянах среди пострадавших в Ванкувере

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Трагедия произошла во время фестиваля 27 апреля
Трагедия произошла во время фестиваля 27 апреля Фото:

В Канаде начали проверять, были ли среди погибших на фестивале граждане России. Об этом сообщили в telegram-канале посольства России.

«В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в Ванкувере Посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших <...> Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — заявили в telegram-канале.

Ранее стало известно, что число жертв в результате возросло до 11 человек. Трагедия произошла в Ванкувере во время фестиваля в честь Дня Лапу-Лапу. Водителя задержали на месте. Власти Канады не считают происшествие террористическим актом.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Канаде начали проверять, были ли среди погибших на фестивале граждане России. Об этом сообщили в telegram-канале посольства России. «В связи с трагическими событиями 27 апреля на филиппинском фестивале культуры в Ванкувере Посольство России в Канаде выражает искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавших <...> Информация о наличии среди пострадавших граждан Российской Федерации уточняется», — заявили в telegram-канале. Ранее стало известно, что число жертв в результате возросло до 11 человек. Трагедия произошла в Ванкувере во время фестиваля в честь Дня Лапу-Лапу. Водителя задержали на месте. Власти Канады не считают происшествие террористическим актом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...