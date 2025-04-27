27 апреля 2025
26 апреля 2025

Самый дорогой дом в Кургане продают за 45 миллионов. Фото

В Кургане за 45 миллионов продают дом с бассейном
© Служба новостей «URA.RU»
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К дому есть личный асфальтированный подъезд (архивное фото)
К дому есть личный асфальтированный подъезд (архивное фото) Фото:

В Кургане самый дорогой дом из выставленных на продажу стоит 45 миллионов рублей. Он находится в Глинках. Объявление размещено на популярном сайте.

«Продается дом площадью 458,3 квадратных метра. Два этажа, семь комнат. Личный aсфaльтированный пoдъезд к дoму, вopoтa с двух сторон: парадные и выходящие в лес», — указано в объявлении на сайте «Авито».

В описании также указано, что в доме есть сауна и бассейн, мастерская и прочие удобства. На участке — вековые сосны, березы и ели. По словам владельца, дом располагается на горе в незатопляемой зоне, соседей нет, но школа, садик, магазины, аптека и храм находятся рядом. В связи с чем хозяин избавляется от элитной недвижимости, в объявлении не уточняется.

В элитном доме есть сауна с бассейном
В элитном доме есть сауна с бассейном
Фото:

Ранее на рынке недвижимости Кургана уже появлялись дорогие предложения. Так, дача площадью 120 квадратных метров в охраняемом поселке «Спасатель» продавалась за 7,5 млн рублей, а коттедж в Рябково площадью 427 квадратных метров оценивался в 47 млн рублей.

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В Кургане самый дорогой дом из выставленных на продажу стоит 45 миллионов рублей. Он находится в Глинках. Объявление размещено на популярном сайте. «Продается дом площадью 458,3 квадратных метра. Два этажа, семь комнат. Личный aсфaльтированный пoдъезд к дoму, вopoтa с двух сторон: парадные и выходящие в лес», — указано в объявлении на сайте «Авито». В описании также указано, что в доме есть сауна и бассейн, мастерская и прочие удобства. На участке — вековые сосны, березы и ели. По словам владельца, дом располагается на горе в незатопляемой зоне, соседей нет, но школа, садик, магазины, аптека и храм находятся рядом. В связи с чем хозяин избавляется от элитной недвижимости, в объявлении не уточняется. Ранее на рынке недвижимости Кургана уже появлялись дорогие предложения. Так, дача площадью 120 квадратных метров в охраняемом поселке «Спасатель» продавалась за 7,5 млн рублей, а коттедж в Рябково площадью 427 квадратных метров оценивался в 47 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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