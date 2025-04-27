В Кургане самый дорогой дом из выставленных на продажу стоит 45 миллионов рублей. Он находится в Глинках. Объявление размещено на популярном сайте.
«Продается дом площадью 458,3 квадратных метра. Два этажа, семь комнат. Личный aсфaльтированный пoдъезд к дoму, вopoтa с двух сторон: парадные и выходящие в лес», — указано в объявлении на сайте «Авито».
В описании также указано, что в доме есть сауна и бассейн, мастерская и прочие удобства. На участке — вековые сосны, березы и ели. По словам владельца, дом располагается на горе в незатопляемой зоне, соседей нет, но школа, садик, магазины, аптека и храм находятся рядом. В связи с чем хозяин избавляется от элитной недвижимости, в объявлении не уточняется.
Ранее на рынке недвижимости Кургана уже появлялись дорогие предложения. Так, дача площадью 120 квадратных метров в охраняемом поселке «Спасатель» продавалась за 7,5 млн рублей, а коттедж в Рябково площадью 427 квадратных метров оценивался в 47 млн рублей.
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