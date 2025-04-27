В Белоруссии допустили причастность Украины к пожарам на границе

Лесные пожары могут приходить в Белоруссию с территории Украины, не исключено, что в результате умышленного поджога. Об этом заявил министр лесного хозяйства республики Александр Кулик. По словам министра, пожароопасный период в республике начался раньше обычного, а один из последних крупных пожаров перешел на белорусскую территорию именно из Украины.
«Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период <...> Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе — прим. ред. URA.RU) перешел с украинской территории <...> У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — пояснил Кулик в интервью телеканалу «Беларусь 1».
Как сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси, было потушено возгорание в Милошевичском лесхозе, причиной которого также стало распространение пламени с сопредельной территории. В результате пожара пострадали десятки гектаров лесных угодий, к тушению были привлечены 20 единиц специализированной техники и 70 сотрудников ведомства, напоминает MK.RU.
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