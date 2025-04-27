27 апреля 2025

В Белоруссии допустили причастность Украины к пожарам на границе

© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь с территории Украины перешел на лесной фонд Милошевичского лесхоза
Огонь с территории Украины перешел на лесной фонд Милошевичского лесхоза Фото:

Лесные пожары могут приходить в Белоруссию с территории Украины, не исключено, что  в результате умышленного поджога. Об этом заявил министр лесного хозяйства республики Александр Кулик. По словам министра, пожароопасный период в республике начался раньше обычного, а один из последних крупных пожаров перешел на белорусскую территорию именно из Украины.

«Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период <...> Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе — прим. ред. URA.RU) перешел с украинской территории <...> У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — пояснил Кулик в интервью телеканалу «Беларусь 1».

Как сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси, было потушено возгорание в Милошевичском лесхозе, причиной которого также стало распространение пламени с сопредельной территории. В результате пожара пострадали десятки гектаров лесных угодий, к тушению были привлечены 20 единиц специализированной техники и 70 сотрудников ведомства, напоминает MK.RU.

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Лесные пожары могут приходить в Белоруссию с территории Украины, не исключено, что  в результате умышленного поджога. Об этом заявил министр лесного хозяйства республики Александр Кулик. По словам министра, пожароопасный период в республике начался раньше обычного, а один из последних крупных пожаров перешел на белорусскую территорию именно из Украины. «Проблема сейчас — пожары. Впервые в истории 21 февраля у нас начался пожароопасный период <...> Трансграничные пожары. Пожар, который вечером в субботу (на прошлой неделе — прим. ред. URA.RU) перешел с украинской территории <...> У нас есть даже подозрения, что это специальный поджог какой-то», — пояснил Кулик в интервью телеканалу «Беларусь 1». Как сообщили в пресс-службе Министерства лесного хозяйства Беларуси, было потушено возгорание в Милошевичском лесхозе, причиной которого также стало распространение пламени с сопредельной территории. В результате пожара пострадали десятки гектаров лесных угодий, к тушению были привлечены 20 единиц специализированной техники и 70 сотрудников ведомства, напоминает MK.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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