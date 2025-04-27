Мэр Тюмени встал на сторону горожан и отменил застройку возле крупного парка

Власти Тюмени отказались от планов по вырубке деревьев и застройке территории возле Гилевской рощи после протестов местных жителей. Глава города Максим Афанасьев поддержал горожан, несмотря на то, что комиссия по итогам общественных слушаний одобрила строительство многоэтажек, сообщили на городском сайте «72.ru».
«Крупный зеленый участок возле Гилевской рощи, где планировалось обустроить дендропарк, не будут отдавать под застройку. После общественных слушаний, глава города Максим Афанасьев принял решение не отдавать участок под строительство многоэтажек», — сказано в сообщении.
В администрации Тюмени сообщили, что районе будут развивать транспортную и социальную инфраструктуру. Что именно планируется сделать, пока не раскрывается.
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