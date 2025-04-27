27 апреля 2025
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Сургут признан лучшим в России в сфере нацполитики

Сургут выиграл конкурс лидеров в области нацполитики России
© Служба новостей «URA.RU»
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Сургут стал лучшим в стране в сфере реализации государственной национальной политики
Сургут стал лучшим в стране в сфере реализации государственной национальной политики Фото:

Сургут стал лучшим в конкурсе лидеров в области государственной национальной политики России. Он прошел в рамках VI Всероссийского форума национального единства, сообщили в администрации Сургута.

«Сургут признан лучшим в России в сфере реализации государственной национальной политики», — сказано в telegram-канале мэрии Сургута. В финальном этапе приняли участие 8 представителей с разных регионов страны. Участники демонстрировали свои лучшие практики и решали проблемные задачи в сфере нацполитики.

Жюри конкурса возглавили руководитель Ситуационного центра ФАДН России Михаил Мишин и советник управления по внутренней политике администрации президента РФ Юлия Гусева. По результатам конкурса лучшим муниципальным служащим в сфере государственной национальной политики признан начальник управления по вопросам общественной безопасности Сургута Дмитрий Печенкин.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошел VI Всероссийский форум национального единства. Он собрал около 500 участников из 32 регионов России.

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Сургут стал лучшим в конкурсе лидеров в области государственной национальной политики России. Он прошел в рамках VI Всероссийского форума национального единства, сообщили в администрации Сургута. «Сургут признан лучшим в России в сфере реализации государственной национальной политики», — сказано в telegram-канале мэрии Сургута. В финальном этапе приняли участие 8 представителей с разных регионов страны. Участники демонстрировали свои лучшие практики и решали проблемные задачи в сфере нацполитики. Жюри конкурса возглавили руководитель Ситуационного центра ФАДН России Михаил Мишин и советник управления по внутренней политике администрации президента РФ Юлия Гусева.  По результатам конкурса лучшим муниципальным служащим в сфере государственной национальной политики признан начальник управления по вопросам общественной безопасности Сургута Дмитрий Печенкин. Ранее URA.RU рассказывало, что  в Ханты-Мансийске прошел VI Всероссийский форум национального единства. Он собрал около 500 участников из 32 регионов России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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