Сургут признан лучшим в России в сфере нацполитики

Сургут стал лучшим в конкурсе лидеров в области государственной национальной политики России. Он прошел в рамках VI Всероссийского форума национального единства, сообщили в администрации Сургута.
«Сургут признан лучшим в России в сфере реализации государственной национальной политики», — сказано в telegram-канале мэрии Сургута. В финальном этапе приняли участие 8 представителей с разных регионов страны. Участники демонстрировали свои лучшие практики и решали проблемные задачи в сфере нацполитики.
Жюри конкурса возглавили руководитель Ситуационного центра ФАДН России Михаил Мишин и советник управления по внутренней политике администрации президента РФ Юлия Гусева. По результатам конкурса лучшим муниципальным служащим в сфере государственной национальной политики признан начальник управления по вопросам общественной безопасности Сургута Дмитрий Печенкин.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Ханты-Мансийске прошел VI Всероссийский форум национального единства. Он собрал около 500 участников из 32 регионов России.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!