27 апреля 2025

В России хотят начать маркировать вредные продукты

Мурашко рассмотрит маркировку для вредных продуктов питания
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мурашко считает, что инициативу надо доработать
Михаил Мурашко считает, что инициативу надо доработать Фото:

Идею о введении обязательной маркировки на вредных продуктах следует обсудить с обществом и экспертами. Так считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Надо, чтобы предложения (о спецзнаках на вредных продуктах — прим. URA.RU) были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур», — заявил Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости.

В начале апреля депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила ввести систему стоп-символов для пищевых продуктов, которые могут навредить человеку, напоминает RT. Ранее были опровергнуты домыслы о повышении цен на сладости из-за введения маркировки, передает «Национальная служба новостей».

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Идею о введении обязательной маркировки на вредных продуктах следует обсудить с обществом и экспертами. Так считает министр здравоохранения России Михаил Мурашко. «Надо, чтобы предложения (о спецзнаках на вредных продуктах — прим. URA.RU) были проработаны с общественностью и экспертами. Мы все идеи, что направлены на сохранение здоровья людей, готовы рассматривать, в том числе в рамках регламентных процедур», — заявил Михаил Мурашко в беседе с РИА Новости. В начале апреля депутат Госдумы Сардана Авксентьева предложила ввести систему стоп-символов для пищевых продуктов, которые могут навредить человеку, напоминает RT. Ранее были опровергнуты домыслы о повышении цен на сладости из-за введения маркировки, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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