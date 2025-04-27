Ким Чен Ын оценил участие военных КНДР в освобождении Курской области

Участие северокорейских военных в операции по освобождению Курской области является священной миссией и важным вкладом в укрепление дружбы между КНДР и Россией. В Пхеньяне по этому поводу появится соответствующий монумент. Об этом заявил корейский лидер Ким Чен Ын.
«Все они, кто боролся за справедливость, — герои и представители чести Родины. Участие военных КНДР в операции по освобождению Курской области — священная миссия для укрепления дружбы с РФ», — привело слова Ким Чен Ына Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В материале агентства также сообщается, в Пхеньяне будет установлен памятник северокорейским военным, принимавшим участие в освобождении Курской области. Сроки его появления не называются.
Как сообщало URA.RU ранее, Северная Корея официально объявила о намерении отправить свои войска на территорию России в рамках договора о стратегическом партнерстве. Решение принято на высшем уровне руководством КНДР и основывается на положениях недавно подписанного соглашения о стратегическом сотрудничестве между двумя странами.
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