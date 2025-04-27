В России намерены запретить пальмовое маcло в школах и детских садах

Пальмовое масло может быть запрещено в продукции, предназначенной для школьных и студенческих столовых, а также детских садов, если соответствующий законопроект будет принят Госдумой в весеннюю сессию. Запрет коснется использования пальмового масла и искусственных заменителей в молочной, хлебобулочной и кондитерской продукции, которую закупают образовательные учреждения.
«Недопустимо, чтобы в составе молочной, хлебобулочной, кондитерской и другой продукции, которые предлагают в детских садах, школьных и студенческих столовых, содержались искусственные заменители и пальмовое масло», — заявил председатель комитета по аграрным вопросам Владимир Кашин «Известиям». Он отметил, что необходимо легализовать запрет на использование этих ингредиентов в продуктах, закупаемых для учебных заведений. Кроме того, школы, детские сады и другие организации будут обязаны указывать это требование в техническом задании при проведении государственных закупок.
В настоящее время пальмовое масло широко применяется в пищевой промышленности России. По данным Федеральной таможенной службы и производителей молочных продуктов, ежегодный импорт пальмового масла и его фракций составляет около 1 млн тонн.
Примерно 30% этого объема используется в кондитерской отрасли, 25% — при приготовлении фастфуда, 15% идет на производство хлебобулочных изделий, а оставшаяся часть — в молочную промышленность и для производства маргаринов и спредов. Кашин также подчеркнул, что собственное производство натурального молока в России пока не позволяет полностью обеспечить внутренний спрос: самообеспечение достигает 87%, при целевом показателе в 90% согласно доктрине продовольственной безопасности. В результате один человек в среднем потребляет 220 кг натурального молока в год при рекомендуемой норме в 320 кг.
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