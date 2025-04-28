«Известия»: Россия и Мексика обсуждают сотрудничество в сфере СПГ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мексика за последние годы существенно продвинулась в развитии инфраструктуры СПГ
Мексика за последние годы существенно продвинулась в развитии инфраструктуры СПГ Фото:

Россия и Мексика ведут консультации по возможному сотрудничеству в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил посол РФ в Мексике Николай Софинский. По его словам, обсуждение включает обмен опытом и проработку совместных проектов в энергетической отрасли.

«Тематика СПГ поднималась в ходе двусторонних встреч с профильными мексиканскими ведомствами, включая министерство энергетики. Затрагивалась возможность обмена опытом и установления рабочих контактов в области инфраструктуры СПГ с перспективой участия компаний обеих стран в будущих проектах. На текущий момент взаимодействие между российскими и мексиканскими структурами продолжается. Ведутся предварительные консультации по инвестиционным инициативам, локализации технологических решений», — сообщил Николай Софинский в интервью газете «Известия».

По словам дипломата, Мексика за последние годы существенно продвинулась в развитии инфраструктуры СПГ, что открывает большие возможности для взаимодействия между двумя странами. В качестве дополнительных перспектив рассматривается участие российских и мексиканских компаний в совместных энергетических инициативах. Софинский отметил, что совпадение интересов России и Мексики в вопросах энергетики делает сотрудничество в этой области особенно перспективным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россия и Мексика ведут консультации по возможному сотрудничеству в сфере сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщил посол РФ в Мексике Николай Софинский. По его словам, обсуждение включает обмен опытом и проработку совместных проектов в энергетической отрасли. «Тематика СПГ поднималась в ходе двусторонних встреч с профильными мексиканскими ведомствами, включая министерство энергетики. Затрагивалась возможность обмена опытом и установления рабочих контактов в области инфраструктуры СПГ с перспективой участия компаний обеих стран в будущих проектах. На текущий момент взаимодействие между российскими и мексиканскими структурами продолжается. Ведутся предварительные консультации по инвестиционным инициативам, локализации технологических решений», — сообщил Николай Софинский в интервью газете «Известия». По словам дипломата, Мексика за последние годы существенно продвинулась в развитии инфраструктуры СПГ, что открывает большие возможности для взаимодействия между двумя странами. В качестве дополнительных перспектив рассматривается участие российских и мексиканских компаний в совместных энергетических инициативах. Софинский отметил, что совпадение интересов России и Мексики в вопросах энергетики делает сотрудничество в этой области особенно перспективным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...